內地女訛稱加州大學畢業獲港大取錄　實畢業於河南　認罪囚4月

內地女子聲稱在加州大學洛杉磯分校以GPA3.81成績畢業，並獲港大取錄讀碩士，惟入學後被揭從未在加大就讀，她被捕後承認她只是在河南大學畢業。內地女因而被控以欺騙手段取得服務罪，她今（9日）在東區裁判法院認罪，求情稱已深感後悔。裁判官高偉雄斥其行為剝奪了其他報讀者的機會，必須判阻嚇刑罰以防止同類事件再發生，判她入獄4個月。



女被告王一涵（24歲，無業）承認1項以欺騙手段取得服務罪；她另涉1項為取得入境證而作出虛假陳述罪，獲控方撤回。

女被告王一涵在東區法院承認1項以欺騙手段取得服務罪，被判囚4個月。

聲稱在加大畢業成續為GPA3.81

案情指，港大於2023年3月8日收到被告報讀工程碩士課程的申請，被告報稱她在2022年，獲得美國加州大學洛杉磯分校電機工程學士學位，GPA（成績平均績點）為3.81，同時亦有透過郵件提供學歷證明。被告同年7月獲港大取錄取，同年8月開學。

假學歷被揭後曾一度被通緝

港大於2024年3月接獲投訴，指被告使用假學歷申請入學，遂向相關大學查詢，發現被告從未在加大就讀，亦未有獲發任何證書，遂報警處理。被告的學位在同年底被終止，她其後亦被通緝。

被捕稱透過中介取得假學歷證明

海關在2025年12月在羅湖發現被告。她在警誡下承認是在河南大學畢業，亦是透過中介幫助而取得涉案虛假學歷證明。她另於2023年4月向入境處申請來港就讀入境許可，並同樣報稱有加州大學學位。

求情稱已深感後悔

辯方大律師引述被告及其父母的求情信，指被告現已對事件深感後悔，在上次提訊時亦已主動放棄保釋。辯方提及，被告雙親的健康狀況不良好，惟因為被告不在家，現時一直延後治療，望法庭考慮被告的背景，可以寬大處理。

官斥剝奪其他報讀者機會

高官判刑時指出，案件的罪行嚴重，被告明顯為了增加被錄取的機會而使用假文件，令港大相信她擁有報稱的學歷。官斥，其行為可能會剝奪了其他報讀者的機會，故必須判處阻嚇性刑罰，以防止同類事件再發生，終判囚4個月。

案件編號：ESCC3202/2025