流感｜少年感染甲型流感併發肺炎及休克　情況嚴重　留醫聯合醫院

衞生署衞生防護中心今晚（18日)公布一宗兒童感染季節性流感嚴重個案。病人為一名有長期病患的14歲少年，他於昨日（17日）出現頭暈、發燒及咳嗽帶痰，臨床診斷為甲型流感併發肺炎及休克，目前情況嚴重。病人尚未接種本季度流感疫苗，就讀的學校近日亦沒有爆發流感。



感染甲型流感併發肺炎及休克的14歲少年在聯合醫院留醫。（資料圖片）

兒童、長者及有長期病患人士如感染應盡快求醫

14歲少年上周五（14日）出現抽搐，到觀塘基督教聯合醫院急症室求醫，需留院治理。他昨日出現頭暈、發燒及咳嗽帶痰。他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎及休克，目前情況嚴重。

中心總監徐樂堅醫生提醒市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。

男童尚未接種本季度流感疫苗。衞生防護中心再次敦促學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。

今年累計有19宗涉及兒童流感的嚴重個案

衞生防護防護中心表示，計及上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得19宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括兩宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎11個月至17歲。若單單計算在本年度季節性流感疫苗接種計劃展開後錄得的10宗個案，只有一人曾在發病前四天接種本年度季節性流感疫苗。然而接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，換言之，這些嚴重個案的兒童都未能受到疫苗保護。

衞生署署長林文健(左一)早前到北角蘇浙小學、幼稚園暨國際班，視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排。（衞生署圖片）

徐樂堅指隨着天氣轉涼 流感活躍程度可能反覆

徐樂堅醫生表示，雖然最新的監測數據顯示，流感活躍程度在10月最後一周開始回落，但仍然處於較高水平。他指隨着天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍可能會有反覆，加上明年初或會出現冬季流感季節，他再次呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，從速接種季節性流感疫苗。

他指今年初冬季流感季節，今季兒童感染季節性流感的嚴重個案較多。目前18歲以下兒童及青少年中，6個月至2歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有近16%，「希望各位家長不要遲疑，請盡快聯絡自己家庭醫生為子女，以至自己和其他家人安排接種季節性流感疫苗。」