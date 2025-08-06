JUPAS放榜｜大學聯招約1.5萬人獲派八大都大學位　逾8成首三志願

JUPAS大學聯招今日（6日）放榜，今屆共有43,269名申請人，有15,808人、即36.53%獲派八間資助大學學士課程及都會大學自資全日制學士學位課程等，獲派首三志願Band A佔83.19%。



另外，有4,904人、即約11.33%獲派「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助自資學士學位課程，屬首三志願Band A有76.92%。兩個類別合共有逾2萬人獲派位。



今屆大學聯招共有43,269名申請人，36.53%獲派八大資助學士學位及都會大學自資學位學士課程等。(資料圖片)

報名參加大學聯招的申請人，可於今日上午9時起在「大學聯招辦法」網站、9 所「大學聯招辦法」參與院校的網站、SMS短訊查閱結果。招務處提醒，獲得正式遴選取錄資格的申請人若希望接納該項取錄資格，應於香港中學文憑考試成績覆核結果公佈前考慮先接納該項取錄資格。

15,808人獲派八間資助大學學士課程、都會大學自資全日制學士學位課程、教育大學教資會資助全日制高級文憑課程。（大學聯招處圖片）

今年有43,269人報名大學聯招。當中36.53%，15,808人獲派八間資助大學學士課程、都會大學自資全日制學士學位課程、教育大學教資會資助全日制高級文憑課程。其中13,151人（83.19%）獲派首三志願（Band A）課程，另有246人（1.56%）獲派16至20志願（Band E）課程。

4,904人獲派獲派「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助自資學士學位課程。（大學聯招處圖片）

另外，4,904人獲派獲派「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助自資學士學位課程。當中3,772（76.92%）獲派首三志願（Band A）課程、197人（4.02%）獲派16至20志願（Band E）課程。