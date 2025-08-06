JUPAS放榜｜讀醫狀元花落誰家？　中大錄7狀元稱冠　攬終極狀元

大學聯招辦法（JUPAS）今（6日）公布正式遴選結果，本屆文憑試共誕16名狀元，當中10人早前稱計劃留港讀醫，令外界關注「花落誰家」。



中大公布，醫學院透過聯招共取錄7位狀元，包括中國婦女會中學「終極狀元」王海博，全部均修讀環球醫學領袖培訓專修組別；至於港大則取錄5位狀元，如狀元維持聯招選項作為最終升學意向，意味中大再次成大多狀元熱門之選。



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今屆醫科一貫成大多狀元選擇，中大醫學院公布，今年經大學聯招共取錄一位「終極狀元」（八科5**），四位超級狀元（七科5**）及兩位狀元（六科5**），數目為全港院校之最。七人將入讀內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別）。

據已回覆《香港01》查詢的狀元中，有四人選讀中大醫學院，包括保良局董玉娣中學「超級狀元」黃泓智、道教聯合會鄧顯紀念中學狀元王苑廷、華英中學「超狀」黃柏熹和聖保羅男女中學「超狀」鄭曣載。

港大醫學院則指，透過聯招「吸納」5位6科5**「狀元」。拔萃女書院「超狀」黃穎妍和英皇書院「超狀」容卓言回覆稱會入讀港大。

九龍城民生書院狀元李政回覆稱，會到城市大學修讀獸醫。另有4位將赴海外升學，聖保羅男女中學狀元「超狀」龔炘朗稱會到英國劍橋大學修讀經濟；同校的另一「超狀」黃嘉揚，則到劍橋修讀自然科學。

大坑香港真光中學狀元馮乙翹說，會到倫敦政治經濟學院修讀環境可持續發展經濟學。張祝珊英文中學狀元邱博恩於放榜日稱，計劃到劍橋大學讀自然科學（物理）。

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中大指，取錄了18位考獲五科5**（俗稱榜眼）的考生。(資料圖片)

中大錄18位榜眼 稱全港最高

中大指，另取錄了18位考獲五科5**（俗稱榜眼）的考生，數目為全港最高，當中十五人將分別入讀醫學院的內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別）及生物醫學課程、三人入讀由商學院及理學院合辦的計量金融學及風險管理科學課程。

以文憑試最佳五科成績及考獲5**、5*等級之數目計算，全港首一百名尖子中有一半獲中大取錄，比例為全港院校中最高，其中40人入讀醫學院，其餘10人分別入讀商學院及理學院。中大連續四年取錄首百名尖子的比例均達到五成或以上。以個別文憑試考生最佳五科成績計算，中大指，有多達14個課程／專修範圍取錄達33分或以上的學生。

港大取錄超過60多位其他考獲4科5**或以上的學生。(資料圖片)

港大指，除了取錄5位狀元外，超過60多位其他考獲4科5**或以上的學生，將分別入讀「內外全科醫學士」、「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」、「理學士（計量金融）」、「牙醫學士」及「計算與數據科學」等課程。

港大續指，各聯招課程的收生成績理想，整體分數比去年全線提升，以「港大加分制」計算，獲錄取的學生平均最佳5科分數超過30分，每科分數超過文憑試第5級。

至於考生選科方面，港大稱，撇除以往甚受歡迎的傳統「神科」，港大今年錄取的學生中，文憑試成績排列首100學生的選科取向越趨全面及多元化，超過一半選擇與人工智能及科創相關的課程。

科大理學士（量化金融學）取錄考生的平均成績最高。(資料圖片)

上屆超級狀元獲科大取錄

另外，據悉一名上屆文憑試超級狀元，於今年重新申請大學聯招並獲科大取錄，選讀工商管理學士（金融學）。

而科大今年最佳五科平均成績最高的四個課程包括理學士（量化金融學）、國際科研、科技及管理學雙學位課程及工商管理學士（環球商業管理）。