易泊遊迎首批粵車南下旅客　一家六口迪士尼玩　稱天氣差隨時折返

撰文：洪芷菁
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「粵車南下」入境市區部份今日起擴展至9個大灣區城市，機管局同時推出「易泊遊」服務。其中，旅客唐先生一家六口，由廣州來港，計劃去迪士尼樂園遊玩，為圓女兒的公主夢。他們花約兩小時便到港，形容過程快捷順暢，「最方便一家大細」。不過，有颱風「紅霞」逐漸靠近，但他慶幸「易泊遊」預約時間靈活，天氣不理想亦可以隨時返回內地。

旅客唐先生一家六口，由廣州來港，計劃去迪士尼樂園遊玩，為圓女兒的公主夢。（洪芷菁攝）
唐先生今次主要帶首次來港的女兒去迪士尼樂園，因為她有個公主夢，想看看《魔雪奇緣》的Elsa公主及城堡。（洪芷菁攝）

兩日前網上預約　廣州南下車程約兩小時

首批使用「易泊遊」服務的旅客唐先生，今早由廣州自駕經港珠澳大橋來港，一家六口計劃去迪士尼樂園遊玩。他表示，提前兩日網上預約很快便獲批，今早六時多由廣州全程在高速公路行駛至珠海口岸過關，再經大橋來港，於八時便到達，形容很方便，「一家六口又慳錢」。

唐先生今次主要帶首次來港的女兒去迪士尼樂園，因為她有個公主夢，想看看《魔雪奇緣》的Elsa公主及城堡。（洪芷菁攝）

因為第一次自駕經大橋，唐先生形容心情好興奮，「琴晚都瞓唔好。」又稱讚港珠澳大橋本身也是風景，很漂亮，去市區都很方便。他們一家每年來港幾次，嘗試過乘搭金巴、火車或船，但過程比較繁瑣，而自駕「最方便一家大細」，流程快捷順暢。

旅客唐先生一家六口，由廣州來港，計劃去迪士尼樂園遊玩，為圓女兒的公主夢。（洪芷菁攝）

他續指，今次主要帶首次來港的女兒去迪士尼樂園，因為她有一個公主夢，想看看《魔雪奇緣》的Elsa公主及城堡，「今日終於完成夢想，成家都好開心。」另外，亦會陪老人家去大嶼山欣賞風景，預計消費數千元。唐先生暫時計劃留一兩日，但聽聞有颱風，他慶幸「易泊遊」預約時間靈活，天氣不理想亦可以隨時返回。

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