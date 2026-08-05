文員被揭與13歲女童性交　官接納被告以為女方滿16歲　仍須囚4月

年過卅的文員，疑遭前同事及其年輕女友人勒索報警，惟警方調查後，發現文員曾與該女友人性交，性交時女方只得13歲，文員因而被控與未成年少女發生性行為罪。文員早前在區域法院就案件（DCCC840/2025）認罪，但爭議他以為事主當時已滿16歲，獲法官接納。法官葉佐文今（5日）判刑時指，雖然接納這是被告「一次失足行為」，但事主非很成熟，未構成求情因素，且被告與女童年齡差距大，罪責嚴重，判監4個月。



被告鄧文廸，36歲，他已承認1項與16歲以下女童非法性交罪，指他於2024年11月3日，與當時13歲女童X發生性行為。

被告鄧文迪在區域法院被判囚4個月。(黃浩謙攝)

求情指案件不涉剝削等情況

辯方今指，被告有悔意，他在還押期間有深刻反省，望法庭索取社會服務令報告。X和被告沒有不對等關係，不涉破壞誠信問題，沒有威迫利誘恐嚇、剝削等情況，X沒有不可逆轉精神創傷。

官指被告算善良及比較內斂

葉官判刑指，被告孝順父母，為雙親提供精神和經濟支持。被告任職文員，無案底，無不良嗜好，從親友和女友的求情信可見被告：「睇落你都係善良嘅，個人比較內斂。」葉官形容是「一次失足的行為」，並指被告過往並無大問題。

官指X不算成熟未構成強烈求情因素

葉官又引「王錦釗案」，案發時該姓王被告24歲，與14歲女童性交5次，導致對方懷孕，原審判監3個月。上訴庭認為女童外表比真實年齡成熟是強烈的求情因素，改判120小時社會服務令。葉官指，本案的X不算成熟，不足以構成強烈求情因素，被告與X的年齡差距亦較王案大，罪責更嚴重，判囚4個月。

官接納被告當時以為事主滿16歲

被告早前爭議他案發時相信X已16歲，法庭曾召開紐頓聆訊。葉官指根據X在社交媒體呈現的形象，及X身上有紋身，又曾應徵做內衣模特兒等，加上案發當晚，X的外表及X獨自赴約方式，以及X曾向被告談及工作收入和昂貴消費等，認為她展示出如成年人一般的生活，接納被告與X性交時相信對方已滿16歲。

被告未用安全套下與X性交

案情指，女童X案發時13歲，被告的友人劉某認識X。被告在Threads和Instagram接觸X。事發當晚，X乘坐被告的私家車，被告把車停泊後，脫下X的褲子和內褲，並在沒有使用安全套下性交，被告並有射精，完事後駕車送X回家。被告1個月後被捕，警誡下稱：「條女同我講佢07年08年出世。」