電車西環撞斃3歲女童　司機稱無錢無學歷　放棄上訴即時入獄

電車司機前年在西環撞到一名抱著3歲外孫女的六旬翁，女童被捲車底亡，電車司機被裁定1項不小心駕駛罪成，被判監4周。他就定罪和判刑提出上訴，案件(HCMA 15/2026)今(5日)在高等法院審理。司機庭上稱不獲批法援，他財力不足，學歷亦低，因此放棄上訴。暫委法官王詩麗表示不想他因無錢而不提上訴，司機回應指他對事件「有啲責任」，確定放棄上訴。王官遂駁回上訴，原獲保釋的司機需即時服刑。



上訴人李要東（49歲，電車司機），被裁定1項不小心駕駛罪成。他被控於2024年8月15日，在西環德輔道西（東行）近燈柱26170堅尼地城泳池外的行人過路處，在道路上不小心駕駛車輛登記號碼38的電車。

上訴人李要東稱未能申請法援，在無錢亦無學歷情況下，決定放棄上訴，即時服刑。(陳曉欣攝)

2024年8月15日，一名外公抱著3歲外孫女衝紅燈過路，被電車撞倒，女童最終死亡。（黃偉民攝）

電車車底損毀，肇事司機被裁定不小心駕駛罪成。（黃偉民攝）

電車撞倒3人，3歲女童死亡。（黃偉民攝）

官稱不想上訴人因無錢而放棄上訴

李今日並無律師代表，他自行陳詞時透露不獲批法援，自己財力不足，同時無能力，學歷亦低，因此不再提上訴。法官則表示若有需要，可以給時間讓李存入理據，不想上訴人因無錢而放棄上訴，強調法庭需見上訴人對裁決心悅誠服。李回應稱他對事件「有啲責任」，確認放棄上訴，法官遂駁回上訴，上訴人需即時服刑。

專家亦認為碰撞無可避免

案情指一名六旬外公抱著3歲女童(死者)過馬路時，外公帶著外孫女衝紅燈時被電車撞倒。交通意外重組專家黃暉曾以閉路電視片段分析及到現場重組案情，指電車在碰撞前的時速為16公里，由外公踏上黃線到挨撞相隔1.1秒，而一般人面對危險的反應時間為0.9秒，故認為碰撞實為「無可避免」。但指若司機見到外公踏前已有意識煞車，或可避免碰撞。