電車司機撞斃3歲女童 被告稱有按叮叮並減速 聞女童死訊感沉重
撰文：郭顥添
出版：更新：
電車在西環行駛時撞到抱著3歲孫女的六旬翁，孫女被捲車底亡，電車司機被控不小心駕駛罪受審。司機昨被裁定表證成立後，今(18日)在東區法院出庭自辯，他稱當時有留意路面情況，亦留意到安全島上有人，並曾按動「叮叮」提醒路人及減速，惟仍撞到老翁及女童。被告作供時一度哽咽，並稱得知女童離世後感到好沉重，事發畫面不停在其腦海出現，當日與警方進行錄影會面時，仍感到很混亂，故被警員問及車速及知否有途人時，均回答不知道。裁判官把案押後至12月9日裁決。
被告李要東，49歲，被控於2024年8月15日，在西環德輔道西東行線，近燈柱26170堅尼地城泳池外的行人過路處，不小心駕駛展示號碼38的電車。
有減速及響叮叮提醒
被告自辯時透露，他在2019年從內地來港，其後任職電車司機，事發前24小時曾服藥，但該藥物不影響其精神或導致睡意。他當日早上7時10分上班並當日工作，出車前有檢查開關、車頭燈，及煞車燈和車身等。早上10時半，他駕駛電車由堅尼地城駛往筲箕灣，經事發地點時，東行線的行車交通燈轉為綠燈時便向前駛。
見有人向前傾已作減速及煞停
被告稱他有留意到安全島上有人站立，對面行車線上亦有一輛巴士，他駛近安全島時，亦有按動「叮叮」以提醒行人，並有減速，惟他見安全島上有人向前傾的動作，已減速及使用氣壓煞車緊急煞停，但仍撞到人。
知女童死訊後心情沉重
被告於當日下午約5時與警方作錄影會面，他稱當時得知女童的死訊後，心情很好沉重和悲傷，亦感到好亂，事發畫面不斷在其腦中出現，故他被問到案發時的車速，是否知途人，或有否作出避免意外的行為時，均回答不知道。被告又指，當時行人過路燈為紅色，外傭亦看到電車，他認為雙方都會安全無危險，故未有進一步減速。裁判官把案押後至12月9日裁決。
案件編號：ESCC383/2025
