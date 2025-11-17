電車司機撞斃3歲女童被控　專家指若見行人踏前有煞車　或可免撞

外公抱著3歲孫女在西環過馬路時疑衝紅燈，惟碰巧有電車駛過並把外公等人撞倒，外孫女捲入車底死亡。電車司機否認不小心駕駛罪，案件今(17日)在東區法院開審。專家證人指，碰撞前一刻，外公抱住外孫女踏入行人路處，即使司機見狀意識到危險，仍需反應時間停車，意外無可避免，惟若被告見到外公在安全島內踏前一步之際，已有意識煞車，或有可能避免意外。



被告李要東（49歲，電車司機），被控於2024年8月15日，在西環德輔道西（東行）近燈柱26170堅尼地城泳池外的行人過路處，在道路上不小心駕駛車輛登記號碼38的電車。

被告李要東否認不小心駕駛。(陳曉欣攝)

專家黃暉指，若司機見行人踏前一步時已有意識煞車，或有機會避免意外。(陳曉欣攝)

電車撞倒3人。（黃偉民攝）

電車車底損毀。（黃偉民攝）

一名男子被困電車底，有途人為他打傘。（網上圖片）

電車司機被帶上警車待查。（黃偉民攝）

承認事實指，案發當日下雨，路面和電車軌道雖然濕滑但狀態良好，行人過路處的燈號運作正常，事發時亮起紅燈。在早上10時許，外公袁盧海右手抱住3歲外孫女，6歲外孫女則拖住女印傭，一行4人欲橫過德輔道西的東行線，並在安全島停下。4人踏上黃線時被電車撞到，3歲外孫女傷勢嚴重，同日12時許不治，外公等3人則有擦傷。被告因危險駕駛導致他人死亡被捕。

外公事發激動拒錄口供

死者母親稱，其父亦即她逝去女兒的外公，事發後情緒激動，拒絕錄口供，同行目擊事件的外傭，亦大受刺激，同月辭職回鄉。

專家估計意外時電車時速為每小時16公里

控方傳召法證及交通意外重組專家黃暉博士作供，他在事發後觀看巴士和附近的閉路電視片段作分析，亦曾駕駛肇事電車到現場重組案情，經其計算電車在碰撞前的時速為16公里。

碰撞後4.4秒才停定

黃分析指，在碰撞前數秒外公抱住死者，停在安全島位置，當一輛輕型貨車駛過不久後，外公踏前一步再踏上過路處，他及死者隨即被電車撞到。黃指，由外公踏上過路處到挨撞相隔1.1秒，一般人面對危險的反應時間為0.9秒，換言之被告需在0.2秒內煞車，黃形容碰撞為「無可避免」，肇事電車碰撞後4.4秒後停定。

若見外公踏前一步時已有意識煞車

惟黃表示，如果被告在見到外公在安全島內踏前一步之際有意識要煞車，則或有機會避免到碰撞。

案件編號：ESCC 383/2025