電車司機撞斃3歲女童不小心駕駛罪成判囚 司機就定罪與刑期上訴
撰文：陳曉欣
出版：更新：
電車司機前年在西環撞到一名抱著3歲外孫女的六旬翁，女童被捲車底亡，電車司機早前被裁定1項不小心駕駛罪成，被判監4周，准保釋等候上訴。他不服定罪及刑期，向高等法院提出上訴，案件暫未排期。
上訴人李要東（49歲，電車司機），被裁定1項不小心駕駛罪成。他被控於2024年8月15日，在西環德輔道西（東行）近燈柱26170堅尼地城泳池外的行人過路處，在道路上不小心駕駛車輛登記號碼38的電車。
承認事實指外公衝紅燈時被撞
承認事實指，死者的六旬外公右手抱着3歲外孫女（死者），左手拖着6歲外孫女，與外傭一同在行人過路處的安全島停下。外公其後衝紅燈，被電車撞倒。審訊時作供的專家指，如果被告在見到外公在安全島內踏前一步之際，已有意識要煞車，或有機會避免碰撞。但他亦同意，是次撞擊是無可避免。
官指若被告提早煞車可免輾過女童
鍾官裁決時指，如果被告有適當謹慎及專注，見到外公在安全島上有所動作時，他必然會在外公踏上過路線黃線前停低，即使不能避免碰撞，至少可更早煞車，不至於輾過女童。此外，案例亦指出即使意外屬無可避免，但亦可構成不小心駕駛，遂裁定被告罪成。
案件編號：HCMA 15/2026
