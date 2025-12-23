電車司機撞斃3歲女童　官指碰撞無可避免是減刑因素　判囚4星期

電車司機在西環撞到一名抱著3歲外孫女的六旬翁，女童被捲車底亡，電車司機早前被裁定1項不小心駕駛罪成，案件今（23日）於於東區裁判法院判刑。聆訊時透露，六旬翁當時有衝紅燈過路之嫌，暫委裁判官鍾穎詩判刑時指，本案獨特之處，在於碰撞屬無可避免，且電車不能扭呔迴避，是大大減刑的因素，故判被告入獄4周。被告聞判時雙眼通紅，他申請保釋等候上訴獲批。



被告李要東（49歲，電車司機），被控於2024年8月15日，在西環德輔道西（東行）近燈柱26170堅尼地城泳池外的行人過路處，在道路上不小心駕駛車輛登記號碼38的電車。 承認事實指，死者的六旬外公右手抱着3歲外孫女（死者），左手拖着6歲外孫女，與外傭一同在行人過路處的安全島停下。外公其後衝紅燈，被電車撞倒。

被告李要東否認不小心駕駛。(陳曉欣攝)

涉事電車停在現場。（黃偉民攝）

電車車底損毀。（黃偉民攝）

電車撞倒3人。（黃偉民攝）

被告願承擔法律責任

辯方求情指，被告對事件有深切反省，願意承擔法律責任。其家人上司同事為他寫求情信，讚揚被告盡責。辯方冀法庭判處短期監禁，讓他能夠即日獲釋。

指被告因缺乏專注而釀成傷亡

鍾官判刑指，被告的背景非常正面，他沒有交通意外紀錄。求情信反映他盡忠職守，同事也寫聯署信支持他。案發時下雨，被告前方視線開闊沒受阻，法庭裁定他因缺乏專注，沒有更早停車而釀成傷亡。

碰撞無可避免是大大減刑因素

官續指出本案有獨特之處，電車不能扭呔迴避，亦需要時間煞車，加上專家指出碰撞屬無可避免，均是大大減刑的因素，最終判監4周。

案件編號：ESCC383/2025