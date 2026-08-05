白海豚颱風沖繩｜香港航空8.7取消4班來往香港沖繩航班　詳情一覽

撰文：賴卓盈
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香港航空今日（5日）表示，受熱帶氣旋白海豚影響，周五（7日）4班來往香港及沖繩的航班取消，分別是HX676、HX679、HX658及HX659。此外，明日周四（6日）兩班來往香港及沖繩的航班將更改起飛時間。

香港航空將於5月27日搬至香港國際機場二號客運大樓（T2）Q段，為乘客辦理登機及行李託運手續。（香港航空圖片）

周四HX658及HX659航班更改起飛時間

香港航空宣布，周四（6日）兩班來往香港及沖繩的航班將更改起飛時間，包括香港至沖繩的HX658，起飛時間改為早上8時20分；沖繩至香港的HX659起飛時間，改為當地時間下午1時10分。

受熱帶氣旋白海豚影響　香港航空改期航班資料

日期

航班編號

航線

起飛時間（當地時間）

到達時間（當地時間）

8月6日

HX658

香港至沖繩

8月6日/08:20

8月6日/12:10

HX659

沖繩至香港

8月6日/13:10

8月6日/15:15

受熱帶氣旋白海豚影響　香港航空已取消航班資料

日期

航班編號

航線

8月7日

HX676

香港至沖繩

HX679

沖繩至香港

HX658

香港至沖繩

HX659

沖繩至香港

香港航空指，已豁免受影響航班之重新訂位/更改航點/退票的手續費用，此措施僅適用於已獲取確認機位之機票。乘客可透過網站「特別票務安排」提交申請。經由旅行社訂票或旅行團乘客，需聯繫相關旅行社查詢票務事宜。

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