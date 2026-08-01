足球盛會｜曼城周邊店現藍海　內地球迷花約500元買球衣添氣氛

【曼城對國際米蘭/香港足球盛會/啟德體育園】香港足球盛會今日（8月1日）在啟德主場館舉行，由英超曼城對戰意甲國際米蘭，雖然開場前有驟雨，但仍無阻球迷的熱情。有年僅14歲的球迷一行四人看球賽，笑稱「希望陣間入多啲波！」附近的啟德零售館設有曼城官方周邊期間限定店，現場人頭湧湧、出現一片藍海，有內地球迷花近500元買球衣，惟稱對於夏蘭特未能訪港感到失望。



香港足球盛會今日（8月1日）在啟德主場館舉行，由英超曼城對戰意甲國際米蘭，大批球迷到場觀賽。（梁鵬威攝）

香港足球盛會今日（8月1日）在啟德主場館舉行，由英超曼城對戰意甲國際米蘭，大批球迷到場觀賽。（梁鵬威攝）

香港足球盛會今日（8月1日）在啟德主場館舉行，由英超曼城對戰意甲國際米蘭，雖然開場前有驟雨，但仍無阻球迷的熱情。（任葆穎攝）

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香港足球盛會今晚在啟德主場館上演曼城對戰國際米蘭，場內有大批曼城球迷，出現大片藍海。(倪清江攝)

下午5時許，陸續大批球迷到啟德主場館，部份人在場外揮動旗幟，氣氛熾熱。年僅14歲的Aiden、Ryan和Alex，雖然並非支持同一球隊，但仍一同看球賽，希望看到球星。他們稱，喜歡球隊已有3至4年，笑稱「希望陣間入多啲波！」

來自上海的董先生，喜歡國際米蘭已有30年，趁着周末獨自來港看球賽，並購買799元的門票，明日離港。他說最喜歡球星拿達路（Lautaro Martínez），但他因出戰世界盃，須遵從國際足協的21天的強制休息時間規定，未能訪港，惟董先生稱不完全感到可惜，但認為看到其他球員也是值得。

來自上海的董先生稱，最喜歡的球星沒有來港，但他不完全感到可惜，但認為看到其他球員也是值得。（任葆穎攝）

啟德零售館有大批球迷。（任葆穎攝）

啟德主場館附近有逾百間商戶和商鋪推動「票尾經濟」，球迷可憑票尾在不同商鋪享有折扣優惠。(任葆穎攝)

澳門球迷黃先生支持曼城，近年喜歡夏蘭特，得知對方未能訪港略感失望，但同稱會支持其他球員。啟德主場館附近有逾百間商戶和商鋪推動「票尾經濟」，他說知道憑票尾可在不同食肆享有折扣優惠，認為可帶動經濟，惟強調他以看球賽為主，希望政府舉辦更多同類活動。

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開場前一小時，天色轉暗並下雨，不少球迷因帶備長傘，未能帶進場內，只能放在入口外的雨傘筒。來自北京球迷王先生帶備兩把長傘，不過他理解主辦方規則，未感到不便。他們一家四口專程訪港看球賽，其兒子說知道曼城相隔7年再訪港，希望支持愛隊。

來自北京球迷王先生一家四口專程來港看球賽。（任葆穎攝）

啟德主場館外放有數個雨傘筒。（任葆穎攝）

附近的啟德零售館，設有曼城官方期間限定店，現場出現一片藍海，擠得水泄不通。3款商品如香港限定徽章已經售罄。北京遊客劉先生花了近500元購買一件球衣，希望增添氣氛。他同樣對於夏蘭特缺席感到可惜，但看到愛隊還是感到很高興。

北京遊客劉先生花了近500元購買一件球衣。（任葆穎攝）

附近的啟德零售館，設有曼城官方期間限定店，現場出現一片藍海，擠得水洩不通。（任葆穎攝）