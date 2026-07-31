香港足球盛會｜一文看賽程、直播、優惠　禁帶水樽、長傘、自拍棍

啟德體育園主場館上演的「香港足球盛會 2026」，明天（1日）起率先由世界級勁旅曼城與國際米蘭揭開序幕。《香港01》整理賽程、直播、消費優惠，以及入場觀眾禁帶水樽、長傘、自拍棍等的規定。



啟德體育園主場館上演的「香港足球盛會 2026」。（啟德體育園）

啟德體育園主場館上演的「香港足球盛會 2026」。（啟德體育園）

「香港足球盛會 2026」7月31日至8月5日在啟德主場館登場，8月1日，曼城將與國際米蘭爭奪「朝日啤酒盃」；8月5日，車路士將迎戰祖雲達斯，競逐「健絡通盃」。賽事之外，球迷亦可近距離感受球星風采。曼城將於今晚（7月31日）率先在啟德主場館舉行公開訓練，車路士則於8月4日登場，讓球迷一睹世界級球員的備戰實況及精湛球技，體驗足球盛宴的熾熱氣氛。

正賽對決

2026年8月1日（星期六）晚上7時半｜「朝日啤酒盃」：曼城 對 國際米蘭

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2026年8月5日（星期三）晚上7時半｜「健絡通盃」：車路士 對 祖雲達斯

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公開訓練環節

2026年7月31日（星期五） 晚上7時半｜曼城

2026年8月4日 （星期二）晚上7時半｜車路士

啟德體育園主場館上演的「香港足球盛會 2026」。（啟德體育園）

入場注意

為確保各位球迷享有最佳觀演體驗，啟德體育園（體育園）提醒觀眾出發前做好準備，並因應天氣情況預早規劃行程，請特別留意：

（一）提前領取實體門票，以免因現場取票人流眾多而延誤取票；

（二）入場及安檢：球迷可於活動開始前兩小時入場，提前規劃行程，並預留足夠時間進行驗票及安檢，以免因等待時間而影響觀賽體驗。

啟德體育園主場館上演的「香港足球盛會 2026」。（啟德體育園）

（三）限制攜帶物品：任何專業攝影器材、自拍棍、三腳架、任何尺寸之球類及哨子等。今次球賽安排與過去演唱會的安排不同，任何容量的水瓶及容器（不論附帶瓶蓋與否）均不得帶入場內。

啟德體育園主場館上演的「香港足球盛會 2026」。（啟德體育園）

啟德體育園主場館上演的「香港足球盛會 2026」。（啟德體育園）

（四）雨天安排及寄存服務︰因應天氣不穩，出門前請留意最新天氣情況，並穿著輕便衣物及防滑鞋履。留意不得攜帶長度超過35厘米的雨傘進場；如有需要，觀眾可使用場外臨時儲物架或雨傘桶暫存雨傘，惟須自行評估相關風險，並記下臨時儲物架或雨傘桶的序號，以便順利取回雨傘。觀眾亦可選用付費行李寄存服務，雨傘寄存費為每把港幣10元，或使用附近電子儲物櫃作短暫存放，並於離場時取回物品。

啟德體育園主場館上演的「香港足球盛會 2026」。（啟德體育園）

啟德體育園主場館上演的「香港足球盛會 2026」。（啟德體育園）

票尾優惠

為延續賽事熱潮，啟德零售館推出門票持有人專屬優惠。球迷憑「香港足球盛會」賽事門票，可於比賽當日及前後三天，在指定商戶享受餐飲、購物及娛樂優惠。此外，「啟德體育園之友」會員憑當日賽事門票，於啟德零售館商戶（快閃店除外）以電子貨幣消費滿港幣600元，可換領一張小型行李寄存券；消費滿港幣1,200元，則可換領任何尺寸行李寄存券一張。