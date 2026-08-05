JUPAS放榜｜東華學院誤向1.1萬申請人發送取錄電郵　涉人為疏忽

JUPAS大學聯招今日（5日）放榜。有學生在網上發文指，早上原收到東華學院電郵確認獲取錄，惟相隔近6小時後，再收到另一電郵，稱上午發送的電郵錯誤。



東華學院確認錯誤向所有1.1萬名申請人發送電郵，指涉及「人為操作疏忽」，已即時成立危機處理小組跟進。學院就事件導歉，並提醒申請人毋須理會今早收到的電郵，正式取錄結果一律以大學聯招處公布的正式遴選結果為準。



有學生在網上發文指，早上原收到東華學院電郵確認獲取錄，惟相隔近6小時後，指電郵發送錯誤。東華學院回覆查詢時確認，錯誤向所有1.1萬名申請人發送電郵，承認涉及「人為操作疏忽」。（threads/hoihoi_ariel）

多人在社交平台發文表示，今早9時許收到東華學院電郵確認獲取錄，並提醒須於明日（6日）下午5時前繳交留位費。惟同日下午近3時再收到電郵，指由於人為失誤，錯誤將電郵發送給其他申請人，對造成不便深表歉意。

東華學院回覆查詢時確認事件，承認因「人為操作疏忽」，以致該電郵被錯誤發送至所有申請人，涉共11,139人。學院事件向申請人作出澄清，並對不便深表歉意，又稱在知悉事件後，已即時採取行動，向受影響人士發放澄清電郵。

為確保每位申請人獲得準確的遴選結果資訊，學院特此呼籲，申請人毋須理會今早收到的電郵，正式取錄結果一律以大學聯招處公布的正式遴選結果為準。

東華學院對今次事件高度重視，已即時成立危機處理小組跟進，並全面檢視訊息發放流程、電郵系統及人手配合安排。學院將進一步優化監管流程及資訊發放機制，確保同類事件不會再次發生。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，今次事件屬典型的人為疏忽，結合系統防護缺失所致。他指工作人員在匯入系統數據時，極可能漏設了取錄名單的篩選條件，直接將郵件發送給全數申請人，這反映出機構在大規模電郵發送流程中，缺乏雙重核實機制以及系統異常預警功能；若系統本身設有發送人數異常的自動攔截機制，本可在最後關頭阻止錯誤發生。

方保僑表示，要避免同類事件再次發生，機構必須建立嚴謹的機制，日後所有涉及大規模敏感數據的電郵發送，必須落實雙重簽核流程，強制由至少兩名主管獨立核對名單及內容後方可執行；同時資訊系統應加入自動化防線與分階段發送機制，一旦發送人數出現異常暴增即自動攔截並發出警告，並提供數分鐘的緩衝撤回時間。

他指在放榜這類高壓且敏感的時間節點前，機構必須進行全流程的模擬演練，才能有效降低人為出錯的風險，保障資訊準確並重拾公眾信心。