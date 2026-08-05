JUPAS放榜│8大畢業生平均年薪33.6萬　港大中大差距縮窄│薪酬一覽

【DSE / JUPAS申請 ／八大薪酬／大學畢業生人工／計分方法／DSE讀大學分數】大學聯招JUPAS今日（8月5日）放榜，大學教育資助委員會（UGC）早前公布，2024/25學年8間資助大學畢業生平均年薪達33.6萬元（平均月薪約2.8萬元），按年上升約2.1%。當中港大畢業生平均年薪40萬元（月薪約3.3萬元）最高。按學科劃分，「醫科、牙科和護理科」平均年薪高達54萬元（月薪約4.5萬元）。以下盤點各資助大學及各科畢業生人工！



大學聯招JUPAS今日（8月5日）放榜，大學教育資助委員會（UGC）早前公布，2024/25學年8間資助大學畢業生平均年薪達33.6萬元（平均月薪約2.8萬元），按年上升約2.1%。（資料圖片）

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教資會每年8月公布前一個學年的資助大學各科畢業生平均薪酬數據，最新一期數據為2026年公布之2024/25學年數據。

2024/25學年八大畢業生中，港大畢業生平均年薪40萬元、平均月薪達33,333元最高，最高，其次是中大，平均年薪39.9萬元，月薪平均有33,250元，與港大的差距進一步減少。

大學聯招JUPAS今日（8月5日）放榜，大學教育資助委員會（UGC）早前公布，2024/25學年8間資助大學畢業生平均年薪達33.6萬元（平均月薪約2.8萬元），按年上升約2.1%。（資料圖片）

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根據大學教資會《按修課程度及主要學科類別劃分的已全職工作的教資會資助的全日制課程畢業生的平均年薪》數據，2024/25學年不同學士學位課程當中，以「醫科、牙科和護理科」平均年薪最高，達55.4萬元，即平均月薪達約46,100元；其次是「教育科」，平均年薪約36.3萬元，平均月薪約30,250元。最低的是「文科和人文科學科」，平均年薪僅27.9萬元，即平均月薪只有約23,250元。

與本港整體打工仔比較，2024/25年資助大學畢業生平均年薪33.6萬元，平均月薪為28,000元。作為比較，統計處公布的2025年港人每月就業收入中位數為20,400元；若畢業生人工較此數字高，即已較一半香港打工仔高。