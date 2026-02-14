情人節｜花墟人頭湧湧　有男士第10年買玫瑰送太太：甜甜蜜蜜

今日情人節（14日），位於旺角花墟人頭湧湧，不少男士來挑選心儀的玫瑰花，送給女朋友或太太。有男士第10年買玫瑰送給老婆，希望提供對方更多「情緒價值」又寓意彼此甜甜蜜蜜。



不少店舖門口擺滿了各式各樣的玫瑰花束，售價由200多元至千元以上。（洪芷菁攝）

不少店舖門口擺滿了各式各樣的玫瑰花束，售價由200多元至千元以上。（洪芷菁攝）

今日花墟不少店舖門口擺滿了各式各樣的玫瑰花束，售價由200多元至千元以上。結婚16年的梁先生，今年是第10年買花送給太太。他花了500元買了十支紅玫瑰，配上粉紅色包裝，相信能討太太歡心。他說：「年年都有嚟，希望多啲情緒價值，同埋甜甜蜜蜜。」他又表示，夫妻相處除了甜蜜，也要互相遷就。

梁先生第10年買花送給太太，花了500元買了十支紅玫瑰。（洪芷菁攝）

同樣前來買花的呂先生，今年是第一年送花給太太。因為剛好在附近上班，他便花了250元，選了一束他認為「幾靚」的粉紅色玫瑰。他感謝太太這一年來照顧小朋友，期望送花能給太太一個驚喜。

另一市民馮先生花了數百元買花送給太太。他認為女士都喜歡花，希望藉此感謝太太平時的照顧，今晚更會一起吃火鍋慶祝。