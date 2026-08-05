單親母虐子致死囚22年　官指被告故意把子餓死　是漫長冷血的毀滅

有吸毒問題的單親母，把3名子女接回家同住後，曾向朋友透露不喜歡發展遲緩的次子，朋友探訪時已發現次子身上多處受傷，並曾勸單親母可找社工協助，可惜仍未能阻止悲劇發生，次子5歲時在家中死亡，死時只重9.7公斤，身上有近130處受傷。單親母早前認誤殺及虐兒（HCCC318/2024），今(5日)在高等法院判刑。



法院法官李素蘭判刑時稱，無法理解一名母親竟能如此殘忍地對待子女，指被告對兒子極度殘忍，把他如囚犯般困在細小控間，兒子去世時瘦至「皮包骨」，認為被告是故意把兒子餓死，是漫長而冷血的毀滅(annihilation)，認為被告非一時盛怒犯案，而是泯滅良知。儘管被告女兒指被告還押後已徹底改變，但法官指案件屬最嚴重類別，判囚22年。



女被告LST（現年38歲，案發時33歲）承認誤殺及殘酷對待兒童罪，指她於2022年9月2日，在香港非法殺死5歲男童Z，以及故意虐待或遺棄他。

法官李素蘭稱難以想象一名母親可如此殘忍地對待自己的孩子。(資料圖片)

女被告LST發現兒子Z死後，曾情緒激動，需送院治理。（張家豪攝）

女被告LST承認誤殺及虐兒，被判囚22年。（張家豪攝）

女被告LST發現兒子Z死去後情緒激動。（張家豪攝）

被告留下3名子女全交寄養家庭照顧

法官判刑時透露，被告有兩項藏毒案底，在2018年被判入戒毒所。她被捕時懷孕，還押期間誕下女兒V。據悉，被告的長女X、三子Y和幼女V，現時均由寄養家庭照顧。

被告稱已感後悔求輕判

法官亦透露，被告、其女兒X等有撰寫求情信。被告在信中指，因無知犯案。她犯案時懷有第四胎，亦常和男友爭吵，疫情也影響家中的經濟，她在此等情況下，疏忽照顧Z，也不當處理其健康問題，現已深感後悔，憎恨同時無法原諒自己，望法庭輕判，讓她可早日返家，盡母親的責任。女兒X在求情信指，非常掛念母親，又指母親被還押期間已徹底改變。

認為被告故意把兒子餓死

法官指本案屬最嚴重類別，形容本案為恐怖、令人心碎和震驚的悲劇。從照片可見，Z去世時「皮包骨」。他當時體重僅9.7公斤，體重甚至較兩年前還輕。法官認為被告故意把Z餓死，其行為是漫長而冷血的毀滅(annihilation)。她不是一時盛怒犯案，而是因泯滅良知。

難以理解社工為何未發現Z瘦骨嶙峋

此外，有社工跟進被告一家的情況逾2年半，社工曾分別於2021年12月、2022年4和6月見過Z，最後一次為Z去世前3個月。法官指，難以理解社工見到Z時，不能發現他瘦骨嶙峋和發育不良。而法官實在不敢想像，Z原告或可以逃過一劫。

官指Z有如囚犯被困細小空間

法官續指，Z遭被告困在睡房內，被告不讓他下床，甚至綁起其手腳，若他離開睡床便會打他。Z有時在房內用膳和小便，一星期只有數次獲准離開房間。法官形容Z是一名「囚犯」，被困在細小的空間。此外，Z去世時全身都佈滿傷勢，包括下體，部份傷勢更是在去世前一、兩天造成，其傷勢顯示被告經常打他。

無法理解母親竟能如此殘忍對待子女

法官坦言，無法理解一名母親竟如此殘忍對待子女，指被告欠缺作為母親應有的同理心。她不但沒有顧及Z的福祉，對兒子缺乏愛和關懷，更是對Z極度殘忍，其行為是經過計算。毫無反抗能力的Z，身心長時間遭被告虐待。

被告發現兒子死亡後曾危立簷篷

有毒癮非犯案藉口

法官強調，被告有毒癮非犯案的藉口，也不同意被告聲稱因無知而犯案。她故意不讓Z上學，避免讓Z老師得知事件。同時，被告的另外兩名子女X和Y亦沒有受到相同對待。

若經審訊才被裁罪成可囚30年

最後，法官指若被告是經審訊後被裁定誤殺和虐兒罪成，其量刑起點分別為30年和9年6個月，因被告認罪，獲三分一刑期扣減，加上部份刑期同期執行，總刑期為22年。