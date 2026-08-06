涉美、英等地假電子簽證網站湧現　私隱署籲經官方領事館網頁申請

暑假向來是市民外遊旺季，惟有不法之徒看准商機架設像真度極高的假電子簽證釣魚網站，伺機套取市民的個人資料等。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（6日）表示，過去三個月私隱專員公署錄得16宗關於假電子簽證網站相關查詢及投訴，有明顯上升趨勢，當中涉及美國、泰國及英國等熱門旅遊國家，每宗個案的直接金錢損失普遍由數百至近千多港元不等，呼籲市民提高警覺。



個人資料私隱專員鍾麗玲。（資料圖片／洪戩昊攝）

鍾麗玲在港台節目《千禧年代》指，不少市民習慣透過搜尋引擎尋找電子簽證申請渠道，容易誤墮排在搜尋結果前列的偽冒網站。事主往往在填妥個人資料並繳付費用後，網站毫無音訊後，方知受騙。她又指，受害人被盜取的個人資料相當廣泛，除了申請人本人的姓名、性別、國籍、出生日期及護照號碼外，更包括同行家屬甚至未成年子女的敏感資料，部分個案更連帶信用卡資料一併落入騙徒手中。

個案即使只損失近千元 鍾麗玲警告最大隱患是個資外泄衍生風險

鍾麗玲續指，雖然單憑手續費計算，每宗個案的直接金錢損失普遍由數百至近千多港元不等，但最大的隱患在於個人資料外泄後衍生的風險，因騙徒取得護照及信用卡資料後，隨時可用作進一步的詐騙行為、擅自盜用信用卡簽帳，甚至冒充事主致電或發短訊滋擾其親友。鍾麗玲建議市民，若不幸曾向可疑網站提供信用卡資料，必須密切留意月結單及交易記錄，如有異樣應盡快聯絡發卡銀行查詢及安排補卡。

不應盲信搜尋引擎的置頂搜尋結果

對於如何辨識網上真偽，鍾麗玲表示市民不應盲目相信搜尋引擎的置頂搜尋結果，因為部分釣魚網站會透過購買廣告或搜尋引擎優化，將偽裝成官方的連結推至當眼位置。市民在瀏覽網頁時應仔細檢視網址拼寫是否正確，官方機構網址通常有嚴格規範。

她又說，最穩妥的做法是直接經由官方總領事館的認可網頁進入申請系統，或透過香港特區政府相關政府網頁查閱各國駐港領事館的官方連結，以免墮入虛擬陷阱。