AI工具Grok可生成不雅惡意影像惹關注　私隱公署：正聯絡機構了解

個人資料私隱專員公署指，留意到人工智能（AI）聊天機器人Grok可被用作生成不雅或惡意影像，在多個地區引起關注。署方亦關注事件，並正聯絡相關機構了解情況。



公署指，若向AI提供個人資料生成内容，必須遵從《個人資料（私隱）條例》及相關保障資料原則的規定。不當或惡意使用AI生成不雅和惡意照片或影片，可能違反《私隱條例》，甚至干犯其他刑事罪行。

公署提醒，不要輕易向AI分享自己及他人個人資料，如需使用他人個人資料，應先取得明確及資源的同意；切勿利用AI生成非法内容，包括兒童色情影像；細閲AI的私隱政策及使用條款，以及謹慎使用生成的内容。

Grok為美國富商馬斯克（Elon Musk）旗下的AI聊天機器人，早前多名女性指在未經她們同意下，被他人使用該AI生成大量性暗示內容，多國政府已啟動相關調查。