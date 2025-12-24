大灣區航空優惠券電郵夾附376收件人電郵地址　公司已報私隱公署

有顧客訂購了大灣區航空於今個聖誕假期間往返日本的航班，並於近一至兩星期前預先選購座位，獲電郵贈送50元優惠券。不過，電郵列明全部339人電郵地址，該名顧客擔心有心人可透過資訊，搜尋到社交媒體帳戶等資料，認為大灣區航空需為事件致歉，並查明原因，避免類似事件再發生。



大灣區航空回覆查詢指，在發現事件後，已於今（24日）將事件通報個人資料私隱專員公署，並發信向相關客戶致歉，以及按私隱專員公署的指引，建議他們將該電郵刪除，事件並不涉及客戶的其他個人資料。此外，公司亦已就發送電郵的流程加強覆核程序，以避免同類事件再次發生。



私隱專員公署表示，今晚接獲相關機構的資料外洩事故通報。根據涉事機構提交的通報，初步資料顯示該事件涉及376名客戶的電郵地址，公署將根據既定程序就事件展開循規審查。



大灣區航空（資料圖片/楊凱力攝）

收大灣區航空電郵贈50元優惠券 收件人多達339位

顧客朱先生在約半年前購買大灣區航空於聖誕假期間出發，前往日本的航班，並於約兩星期前預先選購座位。他於昨日（23日）收到航空公司的電郵，指感謝他購買機票並預先選購座位，向他發放50元的優惠券。

該優惠券需在2026年1月內使用，購買2026年4月或以前出發的航班。本應是一件開心事，不過他卻發現不妥，電郵的收件人連同他居然有多達339位。

大灣區航空向朱先生發放優惠券的電郵中，收件人多達339位，部分人的電郵地郵有顯示出生日期。（受訪者提供）

促航空公司致歉 避免同類事件再發生

朱先生是次首次光顧大灣區航空，以往光顧其他航空公司時，從未有遇過類似事情。他說，電郵地址雖並非「好個人嘅資料」，但收件人中的電郵，部分有顯示出生日期，有心人或可透過此類資訊找到其社交媒體帳戶。他認為大灣區航空應就此事向顧客道歉，「因為始終無奈地就係其實你都比人哋見到你某一啲個人資料，呢啲suppose（預期）係唔應該讓人知道㗎嘛。」

大灣區航空向朱先生發放優惠券的電郵中，收件人多達339位，部分人的電郵地郵有顯示出生日期。（受訪者提供）

朱先生又認為，航空公司應查明原因，防止類似事情再次發生，「我相信佢哋每日都有好多唔同嘅電郵，咁點解會發生啲咁嘅事呢？一定係有啲職員人為嘅出錯，人為嘅錯誤。」

大灣區航空向受影響客戶衷心致歉

大灣區航空表示，於昨日（23日）向376名在早前推廣活動中獲贈港幣50元優惠的客戶，透過電子郵件發送優惠碼及相關資訊，由於負責發送電郵的同事誤將客戶的電郵地址填入收件者（To） 一欄，而非密件副本（Bcc）一欄，以致他們所收到的郵件包含了其他客戶的電郵地址。

大灣區航空表示，十分關注事件，並謹此向受影響的客戶衷心致歉，在發現事件後，已於今（24日）將事件通報個人資料私隱專員公署，並發信向相關客戶致歉，以及按私隱專員公署的指引，建議他們將該電郵刪除，事件並不涉及客戶的其他個人資料。此外，公司亦已就發送電郵的流程加強覆核程序，以避免同類事件再次發生。