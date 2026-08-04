暑假慎防假電子簽證網　私隱署3個月接16查詢投訴　有個案失$1700

暑假是外遊旺季，惟網上同時出現疑似偽冒電子簽證網站。個人資料私隱專員公署今日（4日）表示，過去三個月接獲16宗相關查詢或投訴個案，事主均涉及向懷疑假冒電子簽證網站提供個人資料及繳付申請費用，個別個案損失金額達1,700多元。公署呼籲市民提高警覺，在進行電子簽證及提供個人資料前，必須先核實網站真偽，以保障個人資料私隱。



個人資料私隱專員公署。（夏家朗攝 / 資料圖片）

公署指，根據接獲的相關投訴及查詢顯示，事主在網上搜尋目的地簽證、電子旅行證或入境卡申請網站時，因誤信搜尋器結果而進入懷疑假冒網站。事主在提交姓名、性別、國籍、護照號碼及出生日期等敏感個人資料，並支付申請費和相關附加費後，始發覺受騙。公署指出，個別個案的損失金額介乎港幣300多元至港幣1,700多元不等。

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）今日（4日）表示，過去三個月共接獲16宗相關查詢或投訴個案，事主均涉及向懷疑假冒電子簽證網站提供個人資料及繳付申請費用。（個人資料私隱專員公署）

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）今日（4日）表示，過去三個月共接獲16宗相關查詢或投訴個案，事主均涉及向懷疑假冒電子簽證網站提供個人資料及繳付申請費用。（個人資料私隱專員公署）

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）今日（4日）表示，過去三個月共接獲16宗相關查詢或投訴個案，事主均涉及向懷疑假冒電子簽證網站提供個人資料及繳付申請費用。（個人資料私隱專員公署）

私隱專員公署3方法避免中招

私隱專員公署提醒市民透過網上渠道申辦電子簽證時防個人資料外泄及金錢損失，建議方法有三：

1.仔細檢查完整網址：假冒網站網址雖與官方網站相似，但通常有拼寫錯誤、多餘數字或字母等細節差異。市民應仔細核對，確保相關網站為官方正確網站；如有疑問，可向相關旅行社或駐港總領事館查詢。

2.勿輕信搜尋器結果：搜尋器顯示的結果有可能是假冒網站，市民應透過相關國家或地區的駐港總領事館或代表機構官方網站提供的連結，進入電子簽證申請平台。市民亦可瀏覽政府總部禮賓處網頁，查閱有關總領事館的官方資料。

3.留意防騙資訊：密切留意私隱專員公署、警方或相關官方機構公布的最新防騙資訊，以加強防騙意識。