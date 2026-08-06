中大公布五年策略「老虎」框架　成立研究生書院　推動跨學科研究

香港中文大學今日（6日）公布新一份五年策略計劃，在2026年至2030年採用「TIGER」（老虎）騰飛之躍行動框架，未來重點發展包括成立研究生書院，除將大學書院總數目增至十所，亦將書院制度延伸至研究生層面。



中大又指會推動跨學科研究應對全球挑戰，充分把握北部都會區、河套合作區及粵港澳大灣區帶來的機遇並聚焦生命健康科技、人工智能、量子科學及綠色科技等前沿領域，進一步融入國家科研創新體系，積極參與航天、極地及深海等重大科研項目，同會加強與中大（深圳）及大灣區院校合作，拓展海內外及大灣區交流實習等。



香港中文大學8月6日公布新一份五年策略計劃，校長盧煜明表示，策略計劃把五大範疇砌合成「TIGER」（老虎）行動框架，以展現勇氣、靈活與幹勁的精神演繹中大未來的發展姿態。（倪清江攝）

香港中文大學8月6日公布新一份五年策略計劃，校長盧煜明表示，策略計劃把五大範疇砌合成「TIGER」（老虎）行動框架，以展現勇氣、靈活與幹勁的精神演繹中大未來的發展姿態。（倪清江攝）

香港中文大學今日（6日）公布新一份五年策略計劃。（資料圖片）

設研究生書院 建構國際化本科課程

中大在新一份五年策略計劃《中大2026-2030：騰躍新程，勵行志遠》提到，將新增第十所為研究生而設的書院，促進跨學科交流，並建立長久而廣泛的人脈網絡。此外，中大將建構國際化旗艦本科課程及發展特色育人項目，並將創新、創業及可持續發展理念納入課程，推動產學融合及知識轉移，吸引及培育本地及非本地創新人才。

改革通識教育 融合國民教育與全球視野

計劃亦提到中大將革新通識教育，融合國民教育與全球視野，同時加強與中大（深圳）及大灣區院校的合作，拓展海內外及大灣區交流實習，支援學生身心發展及終身學習。

計劃提到中大加強與中大（深圳）及大灣區院校的合作，拓展海內外及大灣區交流實習，支援學生身心發展及終身學習。（資料圖片）

今年非本地生申請增兩成 非內地生增75%

中大指，將進一步吸納來自世界各地的優秀學生、學者及科研人才，建構多元共融的學術社群。中大表示，今年接獲非本地生申請較去年增加約兩成，其中來自中國內地以外地區申請更大幅上升75%，主要來自東南亞及中東地區，反映中大的國際吸引力持續提升。

為吸引優秀學生，中大今年設立「香港中文大學鳳凰獎學金」，向本地及海外公開試成績優異的學生提供獎學金及海外交流機會。

把握北部都會區等機遇 推動跨學科研究

中大稱，將把握北部都會區、河套合作區及粵港澳大灣區帶來的機遇，並聚焦生命健康科技、人工智能、量子科學及綠色科技等前沿領域，並進一步融入國家科研創新體系，積極參與航天、極地及深海等重大科研項目，推動從南極科學考察、航天探測到世界級創新技術轉化的全方位發展。

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中大表示，《中大2026-2030》歷經逾一年籌備，由校長盧煜明擔任策略計劃督導委員會主席，從構思、撰稿至設計工作，長時間諮詢各持份者的意見。

計劃採用「TIGER」騰飛之躍行動框架，T代表人才引進與培育（Talent Attraction and Development）、I代表大學拓展（Institutional Development）、G是全球連繫與校友凝聚（Global and Alumni Engagement）、E涉及教育與學生體驗（Education and Student Experience），以及R的研究與創新（Research and Innovation）。

盧煜明表示，策略計劃把五大範疇砌合成「TIGER」（老虎）行動框架，以展現勇氣、靈活與幹勁的精神演繹中大未來的發展姿態，以及以嚴謹的態度、精準的規劃、充沛的動力，實現大學對未來的願景。