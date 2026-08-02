盧煜明：周四公布新一份中大5年計劃　第10間書院將進駐白石角站

政府近日公布白石角站發展方案，選址位於中大羅桂祥綜合生物醫學大樓附近。中文大學校長盧煜明指，中大將會製作新一份「校園發展計畫」，在毗鄰白石角站的中大39區「大展拳腳」，包括建設第十間書院、面積30萬呎的醫學院新大樓等。



中大校長盧煜明。（資料圖片／羅國輝攝）

新一份策略計劃對準十五五規劃

盧煜明今日出席商台節目《政好星期天》表示，籌備一年的《中大策略計劃2026–2030》 將於本周四（6日）公布。他指，策略計劃會對準國家十五五規劃以及「教育強國」、「科技強國」方針。被問及如何打造國際人才高地，盧煜明指香港是中國最國際化的城市，在此舉行國際會議或交流都非常方便，但居住較為昂貴，因此未來會盡量於大學內設更多人才公寓。

中文大學校長盧煜明指，中大將毗鄰白石角站的39區「大展拳腳」，包括建設第十間書院、面積30萬呎的醫學院新大樓等。（資料圖片／黃偉民攝）

白石角39區建第十間書院、醫學院新大樓等

他又指，為配合策略計劃，大學下一步將推出校園發展計畫，於山腳與科學園之間的中大第39區「大展拳腳」，包括興建面積30萬平方呎的醫學院新大樓，數個月後亦將有生命科學大樓落成。未來的第十間書院亦會座落該區，他指可將獨特的書院制優勢延伸至研究生。

中大在最新公布的2027年QS世界大學排名躍升14位至全球第18位，首度躋身全球20強。盧煜明指感到振奮，形容是中大邁向新階段的重要里程碑，亦是一代又一代「中大人」建立出來的成績。