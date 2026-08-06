商人胡楚南非禮女職員囚2周　曾捐2千萬人民幣有貢獻　指刑罰太重

有「K金大王」之稱的胡楚南涉借商討公幹事宜，在公司辦公室內以手捉一名女助理的腰及摸臀，又問她幾吋腰等。胡經審訊後被裁定非禮罪成，被判囚兩星期。他就定罪和判刑提出上訴，案件（HCMA436/2025）今在高等法院審理。



代表胡的大律師認為，胡或認為他被允許觸及事主的腰，並意外觸及她的臀部。判刑方指，律師指胡曾捐款給內地多個地方，金額達2000萬人民幣，認為應可考慮社會服務令。控方卻指胡是色迷心竅，判刑亦非明顯過重。暫委法官王詩麗聽取陳詞，押後宣判，期間胡准繼續保釋。



上訴人胡楚南，81歲，胡良利(萬益)珠寶行董事長。胡被控1項非禮罪，指他於2024年9月2日，在香港上環永樂街177至183號永德商業中心某單位內，非禮女事主X。

上訴人胡楚南提上訴時稱其行動不便，需使要拐杖並由其他人攙扶。(朱棨新攝)

胡曾捉住X的腰問她腰圍幾吋

X在審訊時作供，指在案發日中午，胡叫她入房商討公幹的事宜，兩人隔着辦公桌傾談時，X按胡要求走近他時，胡用手捉住X的腰問：「你條腰幾吋呀？」X感錯愕，此時胡再將她拉近，她失平衡傾向前，X覺得胡的頭可以碰到她的胸，其後故雙手拍X的臀部一下。

胡或讓雙手滑落才觸及X的臀

代表胡的大律師陳詞指，胡已達八旬，行動不便，需使要拐杖並由其他人攙扶，又認為本案需考慮胡和X的工作性質及關係，認為原審裁判官忽略了這些因素，故認為胡不時觸及X的腰，但律師指胡可能覺得他被允許觸及X的腰，至於X的臀部，則可能是胡雙手滑落，才意外觸及，惟原審裁判官未有作出分析。

律師指胡對香港及國家有貢獻

判刑方面，律師指胡有良好品格，在慈善方面踴躍捐款。在教育方面，胡在北京、上海和新彊等地，合共捐款2000萬元人民幣，並成立獎學金，強調胡對香港和國家有貢獻，認為可判胡罰款或社會服務令。

控方指胡色迷心竅

律政司代表回應指，同意胡不是主動觸及X的胸部，但指胡色迷心竅，摸X的腰和臀部，判刑著眼點應是胡和X是上司和下屬的關係，本案判刑不是明顯過重。