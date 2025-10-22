「K金大王」涉非禮女助理　經理否認說又係咁　指被告聞事件驚訝

胡良利(萬益)珠寶行董事長，「K金大王」胡楚南涉觸女助理腰及臀案，今（22日）於東區裁判法院續審，控方傳召公司副總經理作供，她指事主X當日辭職時表現冷靜，並提到被觸腰，她否認曾說：「唉，又係咁。」反稱這是她首次聽到有女同事投訴有不恰當的身體接觸。她又稱之後向胡等匯報事件時，胡反應驚訝，並稱：「好地地點解會辭職？」裁判官鄭潤聰裁定被告表證成立，被告未出庭自辯，案件將押後至11月19日裁決，被告准繼續保釋。



被告胡楚南（81歲，公司董事）被控1項非禮罪，於2024年9月2日，在香港上環永樂街177至183號永德商業中心某單位內猥褻侵犯另一人，即X。

被告胡楚南否認非禮女助理X。(陳蓉攝)

女副經理蔡明婉否認曾向事主X稱：「又係咁。」並稱這是她首次聽到有同事投訴遭身體接觸。(陳蓉攝)

不知X調職及加薪原因

負責招聘的副總經理Rebecca蔡明婉（音譯）作供指，X在2024年6月入職，負責宣傳等的工作，她其後於2024年7月兼任總裁助理，獲加薪1千元，惟她僅是被通知，不清楚箇中原因，亦不清楚X的工作表現。

X有提因被觸碰腰部而辭職

蔡稱，案發當日，X約於5時半遞交辭職信，她當時情緒平靜。蔡遂問X為何突然辭職，X回應指被告觸碰其腰部。蔡表示，她有問X可以如何幫助她，X表示須冷靜，蔡遂叫X先去上課，過程中沒有任何有關工作安排的討論。

胡聞言表現驚訝並問X為何會辭職

蔡指，她隨即通知其上司Carmen有關事件，其後一起向胡匯報。蔡形容，胡當時表現驚訝，又問：「好地地點解會辭職？」蔡遂告知胡原因。蔡稱其後收到X的訊息，詢問有關的工作安排，她於翌日早上轉告上司。

胡習慣把辦公室門打開

蔡在盤問下稱，因為擔心會跌倒，胡平常習慣把辦公室的房門打開，一般同事向胡匯報時，亦不會關上房門。蔡指，因為X表示過要進修，故公司准許她早於下班時間離開公司。

首次聽聞同事被觸碰的投訴

蔡續指，這是她第一次聽到有女同事投訴有不恰當的身體接觸，否認曾說過：「唉，又係咁。」亦沒有向X表達過此非單一事件。蔡稱，事發後會通知X胡正返回公司，以便她離開，但她只是跟從指示，不清楚原因。

案件編號：ESCC1738/2024