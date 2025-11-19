「K金大王」涉捉女助理腰問幾吋　非禮罪成囚兩周　准保釋候上訴

有「K金大王」之稱的胡楚南涉借商討公幹事宜，在其公司辦公室內以手捉一名女助理的腰及摸臀，又問她幾吋腰等，女事主即日辭職。胡否認一項非禮罪，案件今（19日）於西九龍裁判法院裁決，裁判官鄭潤聰裁定胡楚南罪成，並斥被告濫用其上司地位犯案，須判以阻嚇刑罰，判胡入獄2星期。胡聞判後要求保釋等候上訴，鄭官准胡以1千元保釋，期間不得離開香港。



被告胡楚南，81歲，胡良利(萬益)珠寶行董事長，被控1項非禮罪，於2024年9月2日，在香港上環永樂街177至183號永德商業中心某單位內猥褻侵犯另一人，即女事主X。

被告胡楚南。(陳蓉攝)

被胡捉腰問條腰幾吋

事主X早前出庭作供指，在2024年9月2日中午，胡叫X入房商討公幹的事宜，兩人隔着辦公桌傾談時，X按胡要求走近他時，胡用手捉住X的腰問：「你條腰幾吋呀？」X感錯愕，此時胡再將她拉近，她失平衡傾向前，X覺得胡的頭可以碰到她的胸，其後故雙手拍X的臀部一下。

向男友傾訴後即日辭職

X之後離開胡的房間，並致電男朋友哭訴，男友建議她辭職。她同日下午向人事部遞辭職信，她龐統地告知人事部的女經理胡對她「郁手郁腳」。X指該女經理說：「唉，又係咁。」她指公司有嘗試挽留她，胡亦一直致電她，她感到騷擾，亦一直耿耿於懷，最後決定報警。

女經理否認曾說又係咁

X在辯方盤問時，承認她升任為胡的私人助理，獲加薪1000元。辯方質疑，X在錄口供時支提胡的頭觸及其胸，X曾激動稱這不代表沒有發生。辯方曾傳召該女經理作供，該女經理否認曾向X說：「又係咁。」

官認為X與男友口供吻合

鄭官裁決時指，辯方指X的證供與其男友證供有分歧，如其男友指X向他投訴時，未有提及被告曾碰她臀部等。鄭官認為，二人的證供有輕微出入屬人之常情，且X和其男友的證供，亦有不少吻合的地方，如其男友指X欲言又止，反應有別於平時等。

辯方質疑事主仍與同事有講有笑

辯方又指，X在閉路電視中表現正常，更與同事有講有笑，鄭官認為，當時事出突然，X不知所措，亦有其他公事要處理，每人的反應不一樣。X要沉澱及考慮後才報警，在閉路電視中表現正常亦不足為奇。

官為事主誠實可信

辯方指，X為不想出差及做私人助理而誣捏被告，惟鄭官接納X的解釋，信她把出差當成晉升的機會，並樂意接受，且X在離職後亦容易找借口不再追究，不接納辯方指她因「洗濕咗個頭」，而要繼續追究。

鄭官稱，有不少證供支持X的指控，其證供亦簡單直接，在辯方盤問下亦沒有動搖，遂接納她為誠實可靠的證人，裁定胡1項非禮罪罪成。

太平紳士曾獲英女皇頒授獎章

辯方求情指，被告現年82歲，在內地出生，20歲來港時身無分文，靠自己打拼至得成就。被告是太平紳士，在1986年獲英女皇頒授獎章，又曾獲加拿大卡加利（Calgary）傑出市民及上海白玉蘭紀念獎。辯方另提及，被告曾任第一屆中西區主席，在內地亦有公職。來港62年，一生對香港及中國有貢獻。

被告的名譽地位因本案毀於一旦

辯方稱，被告以往的品格良好，本案與其性格不符，是單一事件。其名譽地位因本案毁於一旦，已算是大懲罰，望法庭酌情處理，判處罰款。

官斥被告濫用上司地位犯案

惟鄭官指，法庭要判處阻嚇性的刑罰，以彰顯對罪行的厭惡，以及補償事主的委屈。本案涉及被告濫用作為上司的地位犯案，二人的年紀亦相隔數十年。X在庭上多次落淚，反映事件對她造成侮辱，但被告不認罪亦沒有悔意，考慮各項因素後，判處他2星期監禁。

案件編號：ESCC1738/2025