「K金大王」胡楚南涉商業中心內非禮　胡否認控罪10.21開審

胡良利(萬益)珠寶行董事長「K金大王」胡楚南涉於商業中心非禮另一人，被控1項非禮罪。案件今（2日）於東區法院答辯，胡否認控罪。署理主任裁判官張志偉將案件排期至10月21日開審，將以中文審訊。控方透露，將傳召3名證人。事主會在屏風後作供，以阻擋公眾視線。被告准以原有條件，即1000元現金保釋，條件包括不得直接或間接與控方證人談論案情，另新增1項不得離開香港。



被告胡楚南（81歲，公司董事）被控1項非禮罪，於2024年9月2日，在香港上環永樂街177至183號永德商業中心某單位內猥褻侵犯另一人，即X。

被告胡楚南。(陳蓉攝)

案件編號：ESCC1738/2025