「K金大王」胡楚南涉非禮　問助理腰幾吋觸臀　同事聞言謂又係咁

胡良利(萬益)珠寶行董事長「K金大王」胡楚南，被指在公司辦公室非禮年輕女助理，胡否認指控，案件今(21日)在東區法院開審。女事主X稱，她入職胡的公司一個月，便由推廣工作轉為其助理，並要陪胡出席宴會。案發當日她在胡的辦公室討論事宜，她應胡要求走近胡時，遭胡用手捉其腰，並問她的腰幾吋，她指胡之後拉近她令她失平衡，近至胡的頭能碰其胸，胡又碰其臀部一下。事主X稱感到好「核突」，並即致電男友哭訴，男友建議她辭職。她即日下午遞信，有女同事問及原因，她簡單交代事件後，該女同事回應：「唉，又係咁。」



被告胡楚南（81歲，公司董事）被控1項非禮罪，於2024年9月2日，在香港上環永樂街177至183號永德商業中心某單位內猥褻侵犯另一人，即X。

承認事實指出，事主X在2024年6月12日受僱於胡良利(萬益)有限公司。胡在2001年被委任為非官守太平紳士。

任推廣一個月後轉任總裁助理

事主X出庭作供指，她於2021年大學畢業，在2024年6月加入上述公司任職品牌主任，負責門市及網上推廣。在她入職約1個月後，胡提議她轉職總裁助理，考慮到加薪等因素後，X最終答應。

工作包括陪同出席商務晚宴

X稱，以她所知，胡的腿部曾做過手術，需要用拐杖，故她要「傍」住胡，亦要陪同出席商務晚宴、開會及訂餐廳等，胡對她的工作表現亦感到滿意。

走近胡即被捉住腰部

在2024年9月2日中午，胡叫X進房間商討公幹的事宜，兩人隔着辦公桌面對面談天，其後胡要求X走近。X稱當時覺胡可能想要求她幫忙，故未有為意，惟胡其後用手捉住她的腰部，問她「你條腰幾吋呀？」。

胡的頭可碰其胸

X稱，當時感到錯愕及未能反應，之後胡再將她拉近，X因此失平衡向前。二人當時的距離很近，胡的頭部可以碰到她的胸部，其後他再用雙手拍了X的臀部一下。X形容，整個過程感覺漫長，她又稱：「當然驚，好核突，覺得自己好污糟，好想沖涼。」

事後即致電男友哭訴

X憶述，她之後離開胡的房間，並致電其男朋友Y哭訴，男友即建議她辭職，因為公司氣氛良好，故她當時感糾結。

同事聞原因後回應又係咁

同日下午三點左右，她向人事部遞交辭職信，當時負責的同事Rebecca向她查問，她簡單地交代胡對她「郁手郁腳」。Rebecca回應說：「唉，又係咁。」隨後嘗試挽留X，又建議她可先行回家休息。X稱當時情緒較差，惟胡一直致電她，翌日早上她仍接到胡的電話並感到騷擾。

案件編號：ESCC1738/2024