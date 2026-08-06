足球盛會｜拜仁慕尼黑隔19年再來逼爆漢口道　球迷獲簽名球衣驚喜

德甲班霸拜仁慕尼黑睽違19年再度訪港，參與「足球峰會2026」，周五晚（7日）將於啟德主場館與英超球隊阿士東維拉交手。拜仁主帥甘賓尼（Vincent Kompany）、門將紐亞（Manuel Neuer）、翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Díaz）及後衛史坦尼錫（Josip Stanišić）今（6日）現身尖沙咀漢口道一間運動品牌店，大批球迷到場。



活動開始前，漢口道一帶聚集數百名拜仁支持者，有人高唱拜仁會歌，亦有人手持球衣及紀念品等候簽名。有內地球迷專程來港追星，亦有未能購入球賽門票的本地小球迷到場守候，希望一睹偶像風采。其中一名小球迷在問答環節答中問題，成功獲得球員簽名，直言喜出望外。



拜仁慕尼黑訪港掀起追星熱潮，8月6日大批球迷在尖沙咀漢口道等候球星現身。（馮文傑攝）

（本地小球迷帶同拜仁球衣到場，希望取得球員簽名。（馮文傑攝）

漢口道數百球迷提早到場 手持球衣等候簽名

甘賓尼、紐亞、迪亞斯及史坦尼錫上午10時出席活動，惟早於清晨已有球迷在店外排隊。隨着活動時間臨近，現場人數不斷增加，主辦方需要設置封鎖線，並安排工作人員維持秩序。

不少球迷帶同拜仁球衣、圍巾、海報及印有球員名字的應援物品，希望取得簽名或合照。人群不時高唱拜仁會歌，亦有人高呼球會格言「Mia San Mia」。當接載拜仁將帥的座駕抵達時，現場隨即響起歡呼聲。

本地小球迷帶同拜仁球衣到場，希望取得球員簽名。（馮文傑攝）

見面會設有訪問、遊戲及球迷問答環節。拜仁一行四人其後參與繪畫遊戲，以畫筆比拼創意。迪亞斯看到紐亞的作品後笑成一團，引來全場笑聲及掌聲。眾人亦不時與台下互動，讓球迷近距離接觸球星。

甘賓尼談拜仁精神 逆境下保持最佳心態

活動上，甘賓尼亦分享拜仁的球會精神。拜仁格言「Mia San Mia」源自巴伐利亞語，意指「我們就是我們」。他表示，無論在生活還是足球世界，事情並非永遠順利，最重要是在不如意時保持最佳心態，「發生咗嘅事已經係過去，我哋要把握當下，盡力做到最好。」甘賓尼又提到，球隊的成長不只在於技術和戰術上的進步，更重要的是維持對勝利的渴望。他認為，球員需要保留由第一天起已展現的「飢餓感」，繼續爭取更多勝利及獎盃。

活動上，甘賓尼亦分享拜仁的球會精神。拜仁格言「Mia San Mia」意指「我們就是我們」，甘賓尼寄語球隊要繼續把握當下，盡力做到最好。（馮文傑攝）

小球迷答中問題 獲簽名球衣及伯利熊公仔

見面會的球迷問答環節，成為部份小球迷的驚喜時刻。一名本地小朋友帶同拜仁球衣到場，原本只希望感受現場氣氛，未有預期一定能夠接觸球星。他其後答中有獎問題，獲得球員球衣簽名及伯利熊公仔。

小球迷手持簽名紀念品離開時難掩興奮，形容收穫「喜出望外」。他表示，事前不確定能否取得簽名，最終如願以償，對結果感到驚喜。

小球迷手持簽名紀念品離開時難掩興奮，形容收穫「喜出望外」。 （王海圖攝）

另一批本地小球迷則透過活動取得參與資格，並提早到場等候。即使與球員交流時間有限，能夠親眼看見紐亞、迪亞斯、史坦尼錫及甘賓尼，已感到滿足。

另有小球迷因未能購入拜仁對阿士東維拉一戰的門票，仍選擇到見面會外守候。（王海圖攝）

另有小球迷因未能購入拜仁對阿士東維拉一戰的門票，仍選擇到見面會外守候。但對他們而言，拜仁相隔19年再度訪港，是難得可以在香港近距離看見歐洲球星的機會。

東北球迷專程來港 盼一睹球星風采

來自中國東北的顧小姐為了參與相關活動到港，希望親眼看見拜仁球員。 （王海圖攝）

拜仁訪港不但吸引本地支持者，亦有內地球迷專程來港追星。來自中國東北的顧小姐為了參與相關活動到港，希望親眼看見拜仁球員。她表示，能夠近距離接觸球星的機會難得，雖然現場人潮眾多，仍感受到球迷的熱情，認為此行值得。

拜仁相隔19年再次訪港，對部份資深球迷別具意義，亦讓年輕球迷首次在香港親眼看見紐亞等球星。拜仁周五將在啟德主場館與阿士東維拉交手，預料一眾將帥將再次成為球迷焦點。