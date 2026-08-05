足球盛會｜車路士對祖雲達斯有43575人入場 較曼城對國米多749人
撰文：洪戩昊
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香港足球盛會第二場比賽今日（5日）舉行，祖雲達斯1:0擊敗車路士。比賽吸引43,575人入場，較第一場曼城對國際米蘭多749人。不過，今年的入場人數不及去年，去年足球盛會的兩場比賽——利物浦對AC米蘭及阿仙奴對熱刺，分別吸引49,704人及49,975人入場。
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由澳洲公司TEG Sports主辦的「香港足球盛會」去年起舉行，每年也會邀請四支歐洲球隊到港比賽。去年的兩場比賽分別是利物浦對AC米蘭及阿仙奴對熱刺，在戲碼強勁、啟德體育園新落成等因素加持下，入場人數兩度打破本港史上最多人觀看的足球比賽紀錄。當中，阿仙奴對熱刺的49,975人，到現在還未被打破。
今年是世界盃年，有部分球星因世界盃後放假沒有隨隊來港，加上受票價貴、KOL被質疑有太多特權等因素影響，令入場人數減少，兩場比賽的入場人數分別只有42,826人及43,575人。
羅淑佩稱30多年前曾是祖雲達斯球迷 大呼「興奮過癮」
雖然入場人數不及去年，但文體旅局局長羅淑佩依舊表示「興奮過癮」。她在社交平台撰文，指自己在30多年前曾是祖雲達斯球迷，因為當時球隊陣中有巴治奧、維埃里、廸比亞路和保方等球星。不過後來隨着年齡增長，看球時間減少，熱情也減退了一點。今次祖雲達斯訪港，則勾起了她的回憶。
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她表示今場比賽在全場打氣之下，雙方球員踢來都很落力，戰情緊湊。「祖記」以下半場一個世界波取勝，也算是合理賽果。周五（7日）晚還有拜仁慕尼黑對阿士東維拉的比賽，她呼籲球迷「到時再見」。