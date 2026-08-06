禁售處方日本止痛藥｜醫學界指並無「神藥」　港有售成分相同藥品

衞生署昨日及今日（5日及6日）在全港多區展開執法行動，打擊非法售賣及管有未經註冊藥物，兩日共檢獲240盒含有受管制成分、但屬未在本港註冊的藥品，包括「遊日必買神藥」，即不少港人遊日期間到藥店購買的大正製藥「G」字風邪藥（感冒藥）及EVE QUICK頭痛藥，涉及七間店舖，包括一間持牌藥房。



醫衛界立法會議員林哲玄形容「樹大有枯枝」，指問題存在20年一直屢禁不止，建議政府加強罰則，按登記人判藥房及藥劑師永久性「釘牌」，甚至視乎案情提升至犯毒層次。他又指，任何有效的藥物都具有副作用，並無所謂「神藥」，例如曾有病人長期服用未經醫生處方的類固醇消炎藥，最終患嚴重胃穿孔險危及性命。



香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華指，市民誤以為日本藥物效用特別強，惟本地藥房在藥劑師監督下，准許出售相同成份的藥物，呼籲毋須特地購買相關日本品牌藥物。



衛生署8月5日檢獲約100盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品，包括不少港人遊日時會到藥店購買的（右盒）大正製藥「G」字風邪藥及（左盒）EVE QUICK頭痛藥。（歐陽德浩攝）

衞生署8月5日檢獲約100盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品行動中檢獲的懷疑未經註冊藥劑製品，其中一款為大正製藥「G」字風邪藥（感冒藥）。（政府新聞處圖片）

衞生署周三（5日）派員在尖沙咀、銅鑼灣、上水及元朗等多區突擊巡查，在一間持牌藥房、一間藥行及兩間店鋪內，檢獲約100盒懷疑未經註冊藥劑製品，報稱有止痛功效，產品大多以日文標籤，並無附印香港藥劑製品註冊編號，懷疑是含有「布洛芬」和「二氫可待因」的藥劑製品。

衞生署人員今日（6日）再到尖沙咀及旺角進行執法行動，在三間店鋪檢獲超過140盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品，都是該兩款藥品。

林哲玄︰藥房或藥妝店賣未經註冊藥物情況已20年

醫衛界立法會議員林哲玄表示，藥房或藥妝店非法售賣或管有未經註冊藥物，為過去20年來長久存在的問題，形容為屢禁不止，顯示業界「樹大有枯枝」，少數害群之馬為了牟利進行不法交易，影響業界聲譽，同時反映市民對藥物規管的認知不足，也不理解藥物的危險性。

醫衛界立法會議員林哲玄形容為「樹大有枯枝」，指問題已存在20年，一直屢禁不止。（資料圖片／梁鵬威懾）

長期服用未經醫生處方類固醇消炎藥 病人嚴重胃穿孔險危性命

林哲玄強調，凡有副作用的藥物便是毒藥，因此必須由藥劑師監督或經由醫生配方。他舉例指，過去曾有病人因長期過量服用未經醫生處方的類固醇消炎藥，引起嚴重胃穿孔，當時若不及時進行手術，將會危及性命；也有皮膚病患者獲醫生處方類固醇後，自認為康復效果良好，於是自行購買相同配方的藥物並使用10年，遠遠超出正常劑量，最後皮膚變得薄弱。

圖為涉事的大正製藥「G」字風邪藥。（歐陽德浩攝）

圖為涉事的EVE QUICK頭痛藥。（歐陽德浩攝）

籲政府加強罰則 按登記人判藥房及藥劑師永久性「釘牌」

林哲玄建議，政府應嚴格規管及加強罰則，例如調查後發現責任誰屬後，可視乎案情向相關人士判處永久性「釘牌」，包括藥劑師及藥房登記人等。他解釋，藥劑師受到相關條例監管，例如售賣受規管藥物時，須記錄顧客的身份證號碼、聯絡電話及地址；若藥物需要由醫生配方，則要回收醫生處方紙；離開藥房時並須鎖好藥櫃，藥房負責人也無權看管鎖匙。

唔係一次半次，係一而再，再而三出現，呢種情況係唔應該。 醫衛界立法會議員林哲玄

衞生署8月5日檢獲約100盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品，其中一款為EVE QUICK頭痛藥。（政府新聞處圖片）

二氫可待因成份藥物常被吸毒者濫用 籲提升至犯毒層次

林哲玄並指，該批未經註冊藥物含有布洛芬及二氫可待因，當中後者成份為嗎啡類藥物，可製作成咳藥水，因此經常被吸毒者濫用。他認為若藥房在沒有合理原因下出售過多劑量，執法部門可考慮犯毒相關罪行，以增強阻嚇作用。

被問到為何部份港人熱愛服用外地藥物，林哲玄表示，香港藥房在合法情況下，可出售含上述兩款成份的藥物，重申任何有效的藥物都具有副作用，不存在所謂「神藥」，呼籲衞生署加強市民的教育，讓他們明白到胡亂服藥的危險性，不再自行購買及服用非註冊藥物。

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，市民誤以為日本藥物效用特別強，惟本地藥房在藥劑師監督下，准許出售相同成份的藥物。（資料圖片）

醫院藥劑師學會︰市民誤以為日本藥物效用特別強 與港藥成份相同

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華分析，部份市民經常到日本旅遊，適逢近年日圓兌港元匯率屢創新低，加上「外國月亮特別圓」，在以訛傳訛下，誤以為日本藥物效用特別強，因而可能當作備用藥物或手信帶回香港。

蘇曜華強調，本地藥房在藥劑師監督下，准許出售相同成份的藥物，因此市民毋須特地購買相關日本品牌。他並提醒長期服用含布洛芬的藥物或影響腎功能，建議市民服用前先徵詢醫生或藥劑師意見。

港九藥房總商會理事長林偉文表示，將提醒會員奉公守法，切勿出售未註冊藥物。（資料圖片）

港九藥房總商會︰將提醒會員奉公守法

港九藥房總商會理事長林偉文表示，本港有不少藥妝店違例出售未註冊藥物，強調持牌藥房為「獲授權毒藥銷售商」，藥妝店則無相關牌照，只能出售一般中成藥，顧客對象以水貨客為主，也不是商會的管理範圍，又稱將提醒會員奉公守法，切勿出售未註冊藥物。