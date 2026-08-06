禁售處方日本止痛藥｜醫學界指並無「神藥」 港有售成分相同藥品
衞生署昨日及今日（5日及6日）在全港多區展開執法行動，打擊非法售賣及管有未經註冊藥物，兩日共檢獲240盒含有受管制成分、但屬未在本港註冊的藥品，包括「遊日必買神藥」，即不少港人遊日期間到藥店購買的大正製藥「G」字風邪藥（感冒藥）及EVE QUICK頭痛藥，涉及七間店舖，包括一間持牌藥房。
醫衛界立法會議員林哲玄形容「樹大有枯枝」，指問題存在20年一直屢禁不止，建議政府加強罰則，按登記人判藥房及藥劑師永久性「釘牌」，甚至視乎案情提升至犯毒層次。他又指，任何有效的藥物都具有副作用，並無所謂「神藥」，例如曾有病人長期服用未經醫生處方的類固醇消炎藥，最終患嚴重胃穿孔險危及性命。
香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華指，市民誤以為日本藥物效用特別強，惟本地藥房在藥劑師監督下，准許出售相同成份的藥物，呼籲毋須特地購買相關日本品牌藥物。
衞生署周三（5日）派員在尖沙咀、銅鑼灣、上水及元朗等多區突擊巡查，在一間持牌藥房、一間藥行及兩間店鋪內，檢獲約100盒懷疑未經註冊藥劑製品，報稱有止痛功效，產品大多以日文標籤，並無附印香港藥劑製品註冊編號，懷疑是含有「布洛芬」和「二氫可待因」的藥劑製品。
衞生署人員今日（6日）再到尖沙咀及旺角進行執法行動，在三間店鋪檢獲超過140盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品，都是該兩款藥品。
林哲玄︰藥房或藥妝店賣未經註冊藥物情況已20年
醫衛界立法會議員林哲玄表示，藥房或藥妝店非法售賣或管有未經註冊藥物，為過去20年來長久存在的問題，形容為屢禁不止，顯示業界「樹大有枯枝」，少數害群之馬為了牟利進行不法交易，影響業界聲譽，同時反映市民對藥物規管的認知不足，也不理解藥物的危險性。
長期服用未經醫生處方類固醇消炎藥 病人嚴重胃穿孔險危性命
林哲玄強調，凡有副作用的藥物便是毒藥，因此必須由藥劑師監督或經由醫生配方。他舉例指，過去曾有病人因長期過量服用未經醫生處方的類固醇消炎藥，引起嚴重胃穿孔，當時若不及時進行手術，將會危及性命；也有皮膚病患者獲醫生處方類固醇後，自認為康復效果良好，於是自行購買相同配方的藥物並使用10年，遠遠超出正常劑量，最後皮膚變得薄弱。
籲政府加強罰則 按登記人判藥房及藥劑師永久性「釘牌」
林哲玄建議，政府應嚴格規管及加強罰則，例如調查後發現責任誰屬後，可視乎案情向相關人士判處永久性「釘牌」，包括藥劑師及藥房登記人等。他解釋，藥劑師受到相關條例監管，例如售賣受規管藥物時，須記錄顧客的身份證號碼、聯絡電話及地址；若藥物需要由醫生配方，則要回收醫生處方紙；離開藥房時並須鎖好藥櫃，藥房負責人也無權看管鎖匙。
唔係一次半次，係一而再，再而三出現，呢種情況係唔應該。
二氫可待因成份藥物常被吸毒者濫用 籲提升至犯毒層次
林哲玄並指，該批未經註冊藥物含有布洛芬及二氫可待因，當中後者成份為嗎啡類藥物，可製作成咳藥水，因此經常被吸毒者濫用。他認為若藥房在沒有合理原因下出售過多劑量，執法部門可考慮犯毒相關罪行，以增強阻嚇作用。
被問到為何部份港人熱愛服用外地藥物，林哲玄表示，香港藥房在合法情況下，可出售含上述兩款成份的藥物，重申任何有效的藥物都具有副作用，不存在所謂「神藥」，呼籲衞生署加強市民的教育，讓他們明白到胡亂服藥的危險性，不再自行購買及服用非註冊藥物。
醫院藥劑師學會︰市民誤以為日本藥物效用特別強 與港藥成份相同
香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華分析，部份市民經常到日本旅遊，適逢近年日圓兌港元匯率屢創新低，加上「外國月亮特別圓」，在以訛傳訛下，誤以為日本藥物效用特別強，因而可能當作備用藥物或手信帶回香港。
蘇曜華強調，本地藥房在藥劑師監督下，准許出售相同成份的藥物，因此市民毋須特地購買相關日本品牌。他並提醒長期服用含布洛芬的藥物或影響腎功能，建議市民服用前先徵詢醫生或藥劑師意見。
港九藥房總商會︰將提醒會員奉公守法
港九藥房總商會理事長林偉文表示，本港有不少藥妝店違例出售未註冊藥物，強調持牌藥房為「獲授權毒藥銷售商」，藥妝店則無相關牌照，只能出售一般中成藥，顧客對象以水貨客為主，也不是商會的管理範圍，又稱將提醒會員奉公守法，切勿出售未註冊藥物。