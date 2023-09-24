日本熱賣止痛藥勿亂食　隨時胃出事

止痛藥及感冒藥成為不少港人到日本旅遊的必掃物品，惟日本當地藥物沒有中文說明，搞不清楚止痛藥成分，胡亂或過量服食隨時出事。部分最熱賣亦容易購得的止痛藥含有「布洛芬」（Ibuprofen），屬於非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），過量服用可傷胃，嚴重可致胃出血，不應在欠缺醫生處方或藥劑師手指導下自行服用。



撰文：醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明



醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。

本港最常見的兩類止痛藥分別是撲熱息痛（Paracetamol）及非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。兩者均是針對輕至中度的痛症，惟一分別是，非類固醇消炎止痛藥有消炎作用，適合有發炎症狀、患關節炎等痛症者，最常見的止痛藥成分「布洛芬」及「阿士匹靈」便屬此類藥物。在香港，撲熱息痛在一般連鎖便利店或藥行有售，容易購買；「布洛芬」則屬於第1部毒藥，需要有藥劑師監督下在藥房出售。

不過，並非所有國家或地區都有法例要求出售「布洛芬」時需藥劑師監管，尤其現時網上代購盛行，不少人都會網購日本止痛藥，已知部分暢銷品牌含有「布洛芬」成分，該成分常見副作用包括水腫及腹脹，過量服用可致作嘔作悶、胃灼熱、胃膜受損，最嚴重是胃出血。有胃病或胃潰瘍病史的人，更不宜自行服用。

止痛藥及感冒藥成為不少港人到日本旅遊的必掃物品，惟日本當地藥物沒有中文說明，搞不清楚止痛藥成分，胡亂或過量服食隨時出事。（網上圖片）

非類固醇消炎止痛藥亦對腎臟有影響，藥物會抑制某些保護腎臟的物質分泌，長期服用有機會令腎功能受損，另有研究亦發現有關藥物可能影響心血管。部分容易過敏體質的人對非類固醇消炎止痛藥有敏感症狀，例如哮喘病人，服用後可令哮喘惡化。

服食止痛藥後止不到痛，可否再服食？有否安全服用分量？事實上，服用任何藥物都應按照指示分量服用，以撲熱息痛為例，因其副作用較少、安全水平較高，輕微過量未必有太大影響，但每個人體質不同，必須按藥物包裝上的指示服食，一般來說，我們的肝臟需要以肝酵素分解撲熱息痛的毒素，一次過服食太多分量有機會令毒素未能及時分解，有機會傷肝。

市民有小病痛自行去藥房買成藥是無可厚非，懂得自我管理自己的健康是好事。（ 視覺中國 ）

至於「布洛芬」更要小心，大多數非類固醇消炎止痛藥都有傷胃風險，愈強效或長時間服食的風險愈大。一般情況下，通常每日最高服用分量為3.2克，且不能一次過服用。除了上述提及有胃病問題、藥物敏感人士要特別留意非類固醇消炎止痛藥外，長者的胃壁保護能力較差，因此經常有服用非類固醇消炎止痛藥而導致胃出血的個案。

市民有小病痛自行去藥房買成藥是無可厚非，懂得自我管理自己的健康是好事，一般的輕微痛症，可考慮成分較為安全的撲熱息痛；如有牙肉發炎、肌肉痛或其他需要消炎的止痛藥，可能要用到非類固醇消炎止痛藥，凡是購買此類藥物，一定要經醫生處方或前往有藥劑師監管的藥房購買，而一般售貨員是沒有相關的專業資格及正統醫藥知識。藥劑師在出售前會向顧客詢問病徵及病史等，確保用藥正確。

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