退燒止痛藥｜消委會推撲熱息痛藥物搜尋器　接20宗投訴半數涉網購

本港於上月底確診數字升，加上內地即將通關，出現必理痛等退燒止痛藥搶購潮，不少藥房都出現缺貨情況。消費者委員會表示，截至今日（20日）共收到20宗有關含撲熱息痛」（Paracetamol）藥物投訴，涉及總金額達5,812元，當中有10宗與網購有關，主要涉及送貨延誤。



雖然政府多次強調市面仍有不少含撲熱息痛藥物，但由於市民對相關藥物不太認識，故未必願意購入其他的退熱消炎藥物。消委會為此推出毋須醫生處方已註冊的撲熱息痛製劑名單搜尋器，助市民識別相關藥物是否屬香港註冊藥物。



點擊「撲熱息痛」成分藥物網上搜尋器

或輸入 https://www.consumer.org.hk/tc/paracetamol_search

▼12月26日 必理痛缺貨▼



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消費者委員會表示，去年12月至今日（20日）共收到20宗有關含撲熱息痛藥物投訴，涉及總金額達5,812元，平均300元一宗。當中有10宗與網購有關，主要涉及送貨延誤；另外5宗則是終止合約不果，餘下5宗則投訴商家坐地起價或抬價，另有小量投訴指買不到含撲熱息痛藥物。

另外，消委會亦在去年12月底至今年1月中的三個星期，走訪全港九新界藥房、超市和健與美店逾140次，調查各區銷售含「撲熱息痛」（Paracetamol）成分止痛退燒藥的情況。至本周一（16日），消委會訪全港9區31間實體店，和搜尋4間網上店舖，發現大部分含「撲熱息痛」成分的藥物的供應已大致穩定，惟售價差異頗大，以必理痛特效30粒裝為例，由81元至289元不等。不過，網上店舖的售價則較為穩定，為70多元至95元不等。

雖然政府多次強調市面有684款含撲熱息痛藥物，但由於市民對相關藥物不太認識，故未必願意購入其他的含撲熱息痛藥物。消委會為此推出毋須醫生處方已註冊的撲熱息痛製劑名單搜尋器，助市民識別相關藥物是否屬香港註冊藥物。

市民只要輸入輸入藥物的英文名字或註冊編號，若該藥物已在港註冊，搜尋器會顯示其註冊編號及成分，部分藥物亦附以相片供參考。黃鳳嫺強調，搜尋器會不時更新。黃鳳嫺亦提醒市民不要囤積太多藥物，不要「人買人買、人搶我搶」，因仍有不少其他產品可以取替，「藥物唔同食物，到期食唔哂唔可以食埋佢，而都要掉左去，造成浪費。」她亦指，商界亦不要因市民搶購藥物而抬高價格「搵快錢」，應理性處理突然其來改變。