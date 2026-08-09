中大校長盧煜明談AI：助科研突破惟須假設會出錯　憂扼殺人類創意

學術界對AI人工智能可謂又愛又恨：愛AI快速運算有助研究突破；另一方面又擔心學生過於依賴AI而無法吸收知識。



「無創產檢之父」中文大學校長盧煜明接受《香港01》專訪問時認為，「AI相信是人類科技史其中一項最重要的發展，甚至可能是最重要的」，並指自己因指研究範疇與AI是「天作之合」，早已應用AI進行研究。不過，他同時指出過去科學家花以年計的時間進行研究學問，現時AI只需片刻即可以解決問題，使科學探索趣味大減，「我寧願係我自己諗出嚟，但係可能係慢啲」，又寄語年輕人若有意科研創新，切勿被AI所限。



中大校長盧煜明表示，AI有助科研突破，但亦會令學者失去研究探索過程的趣味，學者可能變成AI操作員。（夏家朗攝）

反思科研本質 籲科學家切勿成為 AI 技術員

盧煜明形容人體基因就像一句很長而完整的句子，但當基因進入血液後會變成零散字詞，他與研究團隊的工作就是要將血液中的字詞拼湊成原本的完整句子，但過程往往有字詞缺失。

此時，應用AI即可做到預測及填補字詞缺失，提供精準的基因排序。他和團隊亦因此成功挑戰過去學界認為全身細胞DNA排序相同的觀念，分辨DNA是來自大腦或心臟的準確率高達99%。

成功背後，盧煜明亦反思用AI進行科研的意義，因為AI只需數秒鐘就可以提供10個可能選項，而科學家花多年時間尋找的答案，很可能就是其中之一，令科學探索的趣味性大減。

好似變咗科學家只係一個操作員，去證明 AI老師所放出嚟嘅功課 中大校長盧煜明

盧煜明表示，其研究範疇涉及基因排序和辨別DNA所屬器官，因此早年已借助AI進行研究。（夏家朗攝）

享受科研探索過程趣味 盼年輕人勿被AI所限

相比用AI在彈指之間就得到答案，身為科學家的盧煜明直言，自己還是享受透過研究探索科學的趣味，那怕是花上比AI更多的時間，「我寧願係我自己諗出嚟，但係可能係慢啲」。他又指人類思考有不同模式，例如透過與人溝通、日常生活等獲取靈感，這些目前仍難以被AI取代。

我知道好多年輕人其實係唔想畀AI框住，佢可能想係創新，佢想係全世界有史以來第一個提出個理論。如果你係想做呢樣嘢，你就唔好畀AI框住，唔好有呢個諗法。 中大校長盧煜明

以AI會出錯為前提應用 交叉驗證反覆核實答案

科學研究是十分嚴謹的學問，但現時人類使用AI的最大挑戰之一是AI幻覺（Hallucination），AI會提供錯誤答案甚至虛構答案。盧煜明分享應用AI進行研究的經驗時直指，應假設AI提供的答案是錯誤並且反覆驗證，例如質疑AI提供的答案、利用不同AI模型就同一問題作運算然後對比結果等。另外，亦須了解不同AI模型的優點和缺點，揀選合適的工具。

盧煜明認為，使用AI時應以AI會出錯為前提，反覆質疑和驗證AI提供的答案是否正確。（夏家朗攝）

學生使用AI重誠信 中大設三層AI政策

另一方面，AI出現令學生能輕易得到答案，大大影響學生學習，引起社會關注，盧煜明認為，學生應用AI時首重誠信。

誠實係好重要，學生如果真係要用AI，佢要交代個過程 中大校長盧煜明

他以中大為例，現時校方設有三層AI政策，教員可以決定課程「必須用 AI」、「學生自行決定是否用AI」或「禁止用AI」。若學生獲准使用AI，也必須清晰交代過程，以至自己如何借助AI答案作答，並強調學生有責任驗證AI提供的內容真偽。

憂AI日趨普及令社會思考趨單一

不過盧煜明亦擔心AI會扼殺人類創意，令社會整體的新想法卻似乎愈來愈少。他指出，現時大家對同一問題答案百花齊放，但擔心日後愈來愈多人使用AI找答案，久而久之會令社會思考模式趨向單一，思考時無法跳出框架，扼殺人類創意。