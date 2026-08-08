中大校長盧煜明專訪｜痛心實習醫生網上博流量：醫者應是默默耕耘

撰文：蕭輝浩 倪清江
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大學聯招（JUPAS）日前放榜，不少文憑試狀元與尖子均揀選入讀醫科；另一邊廂，早前有年輕網紅醫生及實習醫生違反專業操守，將違規行為上載社交平台，或洩漏病人私隱，遭醫院管理局解僱，令社會廣泛關注醫科生。

中文大學校長盧煜明接受《香港01》專訪時直言對上述事件感到「十分痛心」，「醫者是默默耕耘的志業，絕不是一個『博流量』的活動」。他指中大一直非常努力，希望醫學院能提供全面、全人的教育，認為科技與醫療技術即使再進步，也不能與人文道德脫節。

中大校長盧煜明指為了把好「醫德」這一關，過往於醫學院收生面試時，十分重視學生待人接物的表現與同理心。（夏家朗攝）
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大學不只培養讀書醫科生　應兼具多重角色全面人才

盧煜明被譽為「無創產檢之父」，科研界屢獲國際殊榮，出掌中大前曾任醫學院副院長。

他透露，於醫學院任職時曾負責醫科生入學面試，並指十分重視面試學生待人接物的表現，以及是否具備同理心，面試期間經常問自己一條問題：「如果我或是我的家人是病人，想不想讓這位醫生為我診治？」

醫者是默默耕耘的志業　絕非博流量的活動

盧煜明強調，中大期望培養出的不只是會讀書的醫科生，而是兼具醫者、領袖、創新及具人道主義者特質的全面人才。 對於早前有實習醫生將違規行為上載社交平台，他對此感到「十分痛心」，強調醫生工作本質是照顧病人，是關懷與奉獻。

醫者是默默耕耘的志業，絕不是一個『博流量』的活動
中大校長盧煜明

中大醫學院近年推出「環球醫學領袖培訓計劃」（GPS）等創新課程，讓尖子醫科生於大一開始，已可到實驗室實習。盧校長透露，過往也有GPS學生前往其實驗室參與研究，笑言與學生交流讓他拾回「青春的感覺」，而在指導學生的過程中，皆以培養自己的未來接班人為理念，期盼塑造出新一代能對醫學科學作出貢獻的青年。

盧煜明笑言與學生交流讓他拾回「青春的感覺」，而在指導學生的過程中，更是一個尋找接班人的契機。（夏家朗攝）

環球醫學領袖培訓計劃　尋找5%的「繼承人」

盧煜明極為珍惜與年輕學子的交流。他特別憶述自己當年在劍橋大學攻讀醫科一年級時，曾有一位知名教授對著全班270多個學生說：「你們當中約有5%的人會對醫學、科學有所貢獻。」正正是這番說話，啟發了他往後幾十年的醫學研究之路，並希望將這份使命感傳遞給學生。

盧煜明對未來醫學科研感到樂觀，亦看到新一代的努力與天份；並透露有他指導的醫科生在三年級已能在著名醫學期刊發表論文，達到自己醫科畢業後幾年後才有的水平；不少學生亦經常拋出嶄新想法，連他都未曾想過。

盧煜明認同考慮到社會長遠發展，學生能有多元選擇是件好事，但醫生職涯發展有一定保障，對頂尖學生而言確實有吸引力。（夏家朗攝）

醫科領域廣泛吸引尖子　長遠期望百花齊放

談及狀元多選擇醫科的現象，盧煜明理解社會大眾的關注。他解釋，醫科的醫學領域上十分廣泛，有人專長做手術，有人適合擔任精神科，亦有人如他一樣喜歡做診斷研究；醫學院有趣的地方是能容納不同性格的人，加上醫生職涯發展有一定保障，對頂尖學生而言確實有吸引力。

盧煜明認同考慮社會長遠發展，學生能有多元選擇是件好事，而大學及社會可以做的，是努力令其他專業領域同樣具備吸引力，讓優秀的學生看見更多可能性，令社會百花齊放。

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