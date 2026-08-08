盧煜明專訪｜白石角校區建首間研究生書院 供逾千人交流不設宿舍
中文大學周四（6日）公布新一份五年策略計劃，採用「TIGER」為行動框架，其中一個焦點是在白石角「中大39區」成立研究生書院。中文大學校長盧煜明接受《香港01》專訪時表示，書院不設宿舍，但設有餐廳等，供數千名研究生交流。目前全港研究生中，內地或海外研究生佔大比數達87%，本地生僅佔13%，他指，本地研究生佔比較少，與許多外國院校情況相似，「其實係好事嚟嘅，因為佢即係代表佢做研究係同全球競爭。」
《中大2026‒2030：騰躍新程，勵行志遠》五個策略範疇包括：
• T：人才引進與培育（Talent Attraction and Development）
• I：大學拓展（Institutional Development）
• G：全球連繫與校友凝聚（Global and Alumni Engagement）
• E：教育與學生體驗（Education and Student Experience）
• R：研究與創新（Research and Innovation）
策略計劃採用「TIGER」口號 盧煜明：期望5年後會有明亮結果
中大五年策略計劃以「TIGER」口號連貫起來，盧煜明表示，未來人才、校園建設、全球連繫、教育、研究五方面都是重要發展範疇，當時「腦震盪」構思時，希望有一個字會令人好容易記得，「老虎好威猛、又好雄壯，又會跳咁，跟住我就喺度諗，就用呢個concept出嚟。」他期望落實《中大2026‒2030：騰躍新程，勵行志遠》，五年後「會有一啲明亮嘅結果會出嚟」。
盧煜明表示，近年世界動盪增多，加上地緣政治因素，有些國家政策改變，可能影響資助某些研究項目，「通常我哋做科研嘅人，講緊要好長嘅時間去做，所以如果你有呢個動盪，就會令到有部份嘅科學家或者其他嘅學術研究人，佢就會諗有冇第啲地方係比較穩定嘅。」
中大近3年招攬150位一級學者
他表示，中國近20年對科研方面的投放愈來愈多，他自1997年回港，見證本港在研究資源的投放「幾何式增加」，因此令很多外地學者開始想來香港，「因為香港其實係中國最國際化城市，變咗係一個橋頭堡，即佢第一個上嚟地方」，「喺我上任年半以嚟，的確係有好多好高質素、甚至有啲係院士級，又或者攞一啲國際大獎嘅學者，都有對中大有興趣。」
他指，很多大學都爭相羅致這類世界級頂尖人才，「我好希望去招攬到佢哋，所以我哋盡力而為。」中大在近三年，已招攬了150位頂尖學者，「佢哋絕大部份都係全世界最top嗰啲大學嚟，譬如top50位（全球50位)嘅大學」，「所以我哋會努力，如果你話要設個數目，其實好難。」
盧煜明提到政府推出30億元「前沿科技研究支援計劃」，加強八所教資會資助大學在人工智能、量子信息及生命健康等前沿領域的基礎研究，對大學幫助很大，「令到我哋招攬人才嗰陣時可以畀到佢需要資助，即係譬如我需要個實驗室、需要一啲儀器、需要人，咁嗰個可以幫助。」
「中大39區」座落白石角站旁 區內將建首間研究生書院
落實加建的港鐵東鐵線「白石角站」，選址就在中大羅桂祥綜合生物醫學大樓旁，令中大成為唯一「一校兩站」可到的院校。該區域為「中大39區」，是中大未來硬件發展重點所在，盧煜明說，該處興建的生命科學大樓將在數月後落成，之後2028年度會建設新醫學院大樓，面積達30萬平方呎，當中研究中心可以容納850人。
有「財」去招「才」，而研究生對學者來說，也是十分重要。他表示，校方設有一個校長特聘計劃，有啟動基金供教授聘用研究生；而在五年計劃中，也提出在「中大39區」興建首間研究生書院，成為中大第十間書院，以照顧數千名研究生，「令到研究生都有呢個中文大學呢個signature（標誌性）嘅書院制度。」
研究生書院將設餐廳，供他們交流，但不會設住宿設施。盧煜明表示，大部份研究都非本地生，來到香港人生路不熟，因此更需有間書院去照顧他們。
研究生本地生佔少數 稱與外國情況類似 代表與全球競爭
教資會資料顯示，在2024/25學年全港有10,699名研究生，當中只有13%是本地生，內地佔80%，其他地方佔7%，過往不時有人批評院校不收本地生入讀研究院課程。
盧煜明不以為然，他指很多外國地方情況都相似，即學士學生主要是本地生，而研究生則多是外地，「其實係好事嚟嘅，因為佢即係代表佢做研究係同全球競爭......如果你講研究方面，就同全球競爭，所以如果你其實多非本地生，就表示你嗰個大學其實係有競爭性。」