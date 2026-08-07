足球盛事、內地客熱捧帶動球衣店銷情倍升　曼城斷貨夏蘭特非最熱

【香港足球盛會／奧迪足球峰／曼城／拜仁慕尼黑／阿士東維拉／車路士／夏蘭特／哈利簡尼／科頓】香港足球盛會及奧迪足球峰會本月相繼在啟德體育園主場館舉行，今晚（7日）壓軸由德甲班霸拜仁慕尼黑迎戰英超勁旅阿士東維拉。



「90s球衣專門店」負責人阿謙表示，足球盛事帶動下，最近一個月的球衣銷情理想，較去年同期增加一倍，其中英超曼城已「賣斷貨」，但曼城球星夏蘭特因上月代表國家隊參加世界盃沒有隨隊到港，銷情不如預期，反而未能入選英格蘭大軍的曼城另一球星科頓，在短短數日售出約30件，讓他感到喜出望外。



阿謙又指，球衣銷量內地旅客佔了三成，估計受惠於店舖鄰近荃灣如心酒店，以及香港多年來累積的商譽，不少內地旅客特地到店購買正版球衣，「佢哋驚喺內地買到假嘢，香港買穩陣啲。」



香港足球盛會8月1日在啟德主場館舉行，由英超曼城對戰意甲國際米蘭，大批球迷到場觀賽。（資料圖片／梁鵬威攝）

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今個暑假掀起足球熱潮 球衣店稱銷量較去年同期升一倍

今個暑假爆足球熱潮，承着四年一屆世界盃熱度，香港足球盛會及奧迪足球峰會本月相繼在啟德體育園主場館舉行，8月1日率先上演英超曼城對戰意甲國際米蘭，8月5日再有英超車路士對戰意甲祖雲達斯，今晚有德甲班霸拜仁慕尼黑對戰英超阿士東維拉。

位於荃灣工廈的「90s球衣專門店」負責人阿謙表示，最近一個月的球衣銷情理想，較去年同期增加一倍，若以球會波衫為例，英超曼城最暢銷，上月底庫存只餘下數件，目前已「斷貨」售罄，料供應商在英超新賽季開鑼前才會補貨。

「90s球衣專門店」負責人指，曼城球星科頓球衣的銷量最佳，短短數日售出約30件。（商戶社交平台圖片）

「90s球衣專門店」負責人指，曼城球星夏蘭特的球衣銷情不如預期。（商戶社交平台圖片）

曼城球星科頓波衫最暢銷 短短數日賣30件

不過，曼城挪威籍球星夏蘭特、拜仁慕尼黑英格蘭籍球星哈利卡尼（哈利簡尼）、車路士阿根廷籍球星安素費南迪斯等，因上月代表國家隊參加世界盃並晉級至淘汰賽階段，沒有跟隨球隊到港參加比賽，到底該批球星的球衣銷情有否受影響？

阿謙透露，該批球員的球衣銷情確實不如預期，銷量最佳的球員為未能入選英格蘭國家隊的科頓，短短數日售出約30件，讓他感到喜出望外，估計部份球迷特地買球衣嘗試取得親筆簽名。他並預料隨着新賽季開鑼，夏蘭特等球星波衫的銷量將逐漸回升。

「90s球衣專門店」近一個月銷情較去年同期升一倍。（商戶社交平台圖片）

「90s球衣專門店」佔三成顧客為內地旅客。（商戶社交平台圖片）

內地客因信正貨來港買球衣成大客源 佔客量三成

阿謙又指，若連同網店業務，球衣銷量佔一半為本地球迷，三成為內地旅客，其餘兩成為海外的線上顧客。他估計受惠於店舖鄰近荃灣如心酒店，以及香港多年來累積的商譽，不少內地旅客特地到店購買正版球衣，「佢哋驚喺內地買到假嘢，香港買穩陣啲。」

至於海外顧客則以英國、美國及台灣為主，阿謙估計因外國的稅率遠高於香港，跨境網購對比當地便宜約兩成，相當於八折，加上店舖出售不少稀有或絕版球衣，因而成功吸引他們光顧。