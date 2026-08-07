足球峰會｜拜仁、維拉名宿訪男拔指導小將　前巴西球星豎拇指大讚

「奧迪足球峰會2026」今晚（7日）啟德主場館舉行上演拜仁慕尼克對上阿士東維拉，為本月香港足球盛事作壓軸。拜仁及維拉的名宿今日先到拔萃男書院出席活動，與一眾少年球員交流。



拜仁前巴西國腳前鋒艾爾巴以及曾效力阿士東維拉的前埃及國腳艾莫哈馬迪，先與一眾少年球員講述自己早年間的「球史」，其後就各自率領一隊「少年軍」落場進行對抗，即場上演言傳身教的足球技巧。



被問感受時，54歲的艾爾巴立即豎起大拇指直言和他們踢球非常開心，大家都很有幹勁，即使身處達37度炎熱天氣亦全力投入，形容自己今日亦樂在其中。



「奧迪足球峰會2026」對陣隊伍拜仁慕尼克及阿士東維拉8月7日派名宿到拔萃男書院出席活動，與一眾少年球員交流。（梁家俊攝）

一眾少年球員8月7日在交流中嘗試防守阿士東維拉名宿、前埃及國腳艾莫哈馬迪艾莫哈馬迪（白衣）。（梁家俊攝）

教練於半場休息指導球員攻守要點。（梁家俊攝）

現年54歲的艾爾巴接受訪問時豎起大拇指，直言和一眾香港小將踢球非常開心，因為小朋友只要接觸到足球就會露出笑容，大家都很有幹勁，即使身處37度炎熱天氣亦全力投入，場上充滿活力，又指自己今天亦樂在其中。他亦提及教練在球員成長的過程裡相當重要，指出今天參與的教練水準相當高，認為絕對能協助一眾年輕球員茁壯成長。

兩位名宿、球員及場外教練進行大合照。（梁家俊攝）

拔萃同學找艾莫哈馬迪幫忙簽名。（梁家俊攝）

談論起亞洲區足球發展，艾莫哈馬迪認為亞洲球壇近年明顯進步，近年亦有越來越多亞洲球員進入歐洲球迷的視野。他又指，現在場地、教練水平及設施等足球基建比以往更完善，能不受外界干擾，全力專注投入在足球之上必定能有一番成就。艾爾巴補充，拜仁陣中有不少亞洲球員，如今次隨團訪港有韓國中堅金玟哉，反映亞洲球員質素在提升，影響力亦日漸增加。