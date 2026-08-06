足球盛會｜拜仁慕尼黑今晚啟德公開訓練　任何容量容器均禁入場

國際足球盛事「奧迪足球峰會 2026」將於明日（7日）於啟德體育園主場館隆重上演，由德甲班霸拜仁慕尼黑迎戰英超勁旅阿士東維拉。拜仁慕尼黑將於今晚（6日）6時率先進行公開訓練，啟德體育園提醒入場球迷提前領取實體門票。



國際足球盛事「奧迪足球峰會 2026」將於明日（7日）於啟德體育園主場館隆重上演，由德甲班霸拜仁慕尼黑迎戰英超勁旅阿士東維拉。拜仁慕尼黑將於今晚（6日）6時率先進行公開訓練。（啟德體育園提供）

國際足球盛事「奧迪足球峰會 2026」明日將於啟德主場館隆重上演，拜仁慕尼黑將於今晚6時率先進行公開訓練。啟德體育園今日表示，正賽將於明日晚上8時正式開鑼，並於開賽前兩小時（即下午6時）開放入場。

今晚的公開訓練則於下午5時開放入場。為確保賽事順利進行及提升觀演體驗，體育園特別提醒入場球迷預早規劃行程，並提前領取實體門票，以免因現場取票人流眾多而延誤入場。

國際足球盛事「奧迪足球峰會 2026」將於明日（7日）於啟德體育園主場館隆重上演，由德甲班霸拜仁慕尼黑迎戰英超勁旅阿士東維拉。拜仁慕尼黑將於今晚（6日）6時率先進行公開訓練。（啟德體育園提供）

安檢及限制物品方面，啟德體育園指因應保安需要，今次球賽安排與過去演唱會有所不同，任何容量的水瓶及容器，不論是否附帶瓶蓋，均嚴禁攜帶入場。此外，場地亦禁止攜帶專業攝影器材、自拍棍、三腳架、任何尺寸的球類、哨子，以及長度超過35厘米的雨傘等物品。場外已設有雨傘存放設施、電子儲物櫃及付費寄存服務供有需要人士使用。

國際足球盛事「奧迪足球峰會 2026」將於明日（7日）於啟德體育園主場館隆重上演，由德甲班霸拜仁慕尼黑迎戰英超勁旅阿士東維拉。拜仁慕尼黑將於今晚（6日）6時率先進行公開訓練。（啟德體育園提供）

因應活動期間天氣炎熱，啟德體育園呼籲觀眾出發前留意最新天氣資訊，穿著輕便透氣衣物並做好防暑準備。啟德體育園亦提醒市民可查閱運輸署公布的最新交通消息，妥善規劃前往場地的交通路線。