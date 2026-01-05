慈樂邨火警死因　報告揭長姊患妄想症　家人不知情　裁死因存疑

慈雲山慈樂邨樂信樓在2023年發生疑縱火傷人案，當時在單位內4姊妹，兩死兩傷，長姊涉傷人被捕後，因身體七成燒傷死亡，因她在羈留期間死亡，死因庭就其死作研訊。目擊事件的二妹供稱，當日4姊妹並無爭拗，亦無就物業事有爭執。警員今午(5日)作供時指，他們向長姊調查時，長姊曾稱當日有就家族於葵涌的物業有爭拗，她又懷疑妹妹曾向她下毒。此外，醫療報告顯示，長姊被診斷患妄想症，但她對病情無自知，亦未覆診及服藥，醫生曾勸覆診不果。陪審團下午退庭商議約45分鐘，裁長姊主死因存疑。



死者黃燕葵（終年57歲，下稱：長姊）她因涉2023年7月23日，在慈雲山慈樂邨樂信樓一縱火傷人案被捕，她在事件中全身七成燒傷，翌晚不治。她的女兒、二妹、三妹及四弟列席，研訊設5人陪審團，警務處以有利害關係方列席。

死者黃燕葵的四弟有列席其胞姊的死因研訊。(陳蓉攝)

2023年7月23日，慈雲山慈樂邨樂信樓高層一個單位起火，消防到場將火救熄。由於現場據報有人持刀，故警員持盾牌到場。（資料圖片/朱永倫攝）

長姊下身無穿衣服神情呆滯

警員施家明（音譯）供稱，當天接報到事發現場，見長姊神情呆滯，下身無穿衣物，持刀站在梯間，故向她扣上手銬。他嘗試向長姊查問案情，後來救護員到場為她治療。施在救護車上宣布拘捕她。後來長姊情況轉差，無法對答，他無法進行警誡。

家屬方關注，長姊是否有交代其他事，施稱長姊曾稱在葵涌擁有物業，因爭執引起事件。

因大面積燒傷引發併發症不治

威爾斯親王醫院深切治療部榮譽顧問醫生凌若崴作供指，長姊於2023年7月23日入院治療燒傷。長姊有腎衰竭、痛風及情緒病，送院時清醒，其後情況不穩，注射強心藥亦無法維持正常指數，遂用紓緩治療。事主翌日晚離世，死因為大面積燒傷引發併發症。

報告指長姊有妄想症 家人不知情

凌醫生在警方代表盤問下稱，據醫院管理局紀錄，長姊有妄想症病史（Delusional disorder），惟他無法確認其病情的嚴重程度。家屬方表示，全家沒有人知道長姊有精神方面的問題。

醫生曾建議去精神科覆診被拒

死因研訊主任另呈上醫療報告，指長姊患腎炎及痛風，另有妄想症病史，對病情沒有自知，惟當時沒有理由要求她入院治療，遂轉介至東九龍精神科中心，但長姊自2018年起沒有覆診及服藥。她前往腎科求醫時，醫生亦建議她覆診，但是被拒絕。

長姊曾透露認為遭胞妹落毒

另一份醫療報告指，長姊在2023年1月9日求醫，曾稱發現尿液內有閃亮碎片，認為胞妹落毒。醫生診斷她為妄想症，病情自2018年起惡化。

法證專家認為火災屬人為

法證專家報告指出，現場有三個獨立起火點，認為火災屬人為。研訊主任補充指，警方沒有就本案作任何檢控。

若證據不足確認死因可給存疑裁決

死因裁判官周至偉引導陪審團指，本案的證據未能清楚反映事主燒傷的原因，以及傷人和火災的關係，亦沒有證據顯示案件與長姊的妄想症有關。

周官就本次研訊給予陪審團4個選項，分別為死於自殺、死於不幸、死於意外及死因存疑。周官指，若然本案證據不足以確認死因，則可給予存疑裁決。

