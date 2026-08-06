精神病漢腹痛被指腸胃炎　當晚腸阻塞亡　家屬質疑誤診召死因研訊

患精神病的中年漢，因腹痛和嘔吐到屯門醫院求醫，急症室醫生疑誤診他有腸胃炎讓他出院，惟他晚上在院舍廁所暈倒，送院搶救不治。死因庭今（6日）召開研訊，涉事急症室醫生供稱，他憑摸肚和聽診，判斷事主有腸胃炎，家屬質疑醫生未問排便史及未有探肛以致誤診，醫生稱他知事主須服精神科藥物，亦知該些藥物有機會令人排便困難，惟他看診時認為糞便嵌塞的機率很低。



死者張志強（終年44歲）生前在恩榮康復中心居住，他2024年3月2日因腹痛送往屯門醫院治理，同晚暈倒院舍廁所再次送院，至凌晨2時許證實不治，死因為糞便嵌塞導致腸阻塞。案件由死因裁判官周志偉審理，設陪審團，事主沒有家人列席。

事主張志強因腹痛曾到屯門醫院求醫，被診斷腸胃炎，惟同晚因腸塞死亡。

麥浩恒醫生(圖)指事主張志強當時清醒，亦無敗血症狀，腸鳴音和心電圖均正常，裁診斷張為腸胃炎。(湯致遠攝)

麥浩恒醫生又稱他有看過病歷，知道張數個月前亦曾試過糞便嵌塞，但他透過觸診和聽診，認為糞便嵌塞的機會很低。(湯致遠攝)

事主患精神分裂症十多年

研訊主任簡永輝讀出事主胞兄張志偉的供詞，指事主已婚，與妻子分居，膝下無兒。事主患精神分裂症十多年，定期在青山醫院復診，另有濕疹病歷。

事發在3月2日，住在恩榮康復中心的事主因腹痛、嘔吐和發燒，被送到屯門醫院治理。醫院處方腸胃藥，同日批准事主出院。惟他回到院舍後仍然腹脹和發燒，他當晚再次嘔吐，凌晨1時許被發現在廁所暈倒而再度入院，延至2時50分離世。

事主兄長認為院方有疏忽

事主兄長認為，屯門醫院的行政管理有疏忽，要求轉介死因庭跟進，並質疑醫生沒為其弟照X光，以致無法即時治療腸道阻塞，最終解剖報告證實醫生誤診腸胃炎。

社工指醫生認為張當時無大礙

恩榮康復中心社工黃欣杰供稱，事主張志強在2012年入住院舍，張在3月2日早上9時許嘔吐不適，他即召救護車送張入院，醫生稱張沒有大礙，處方腸胃藥後，同日下午批准出院。張回到院舍服食藥物後休息，惟至凌晨1時許被發現暈倒在廁所。

張所服藥物有機會令人排便困難

診治張的屯門醫院急症室醫生麥浩恒稱，他目前是急症室培訓醫生。他憶述，張由社工陪同應診，張表示腹部不適，在院舍曾發低燒和嘔吐未消化的食物。病歷顯示張有精神分裂症，須服用精神科藥物，藥物有機會令人排便困難。

張當時清醒亦無敗血症狀

麥醫生指，當時張的體溫為36.9度，呼吸次數為每分鐘16次。張當時完全清醒，沒有敗血症狀，觸診顯示其腹部柔軟，沒有脹起，腸鳴音和心電圖均正常。麥最後診斷張有腸胃炎，批准他同日下午2時許出院，並吩咐張若情況轉壞要再求醫。

張在急症室之時心跳每分鐘128次

研訊主任簡永輝指，家屬質疑包括排版沒記錄張的排便習慣，以及沒為張探肛，沒考慮張有機會糞便嵌塞；張在急症室心跳每分鐘達128次，卻獲准出院。

麥稱知道張過往曾試過糞便嵌塞

麥解釋，事隔多年他忘了當時有沒有詢問排便情況，但一般會問，他認為「有機會寫漏咗」。他強調有看過病歷，知道張數個月前亦試過糞便嵌塞，他透過觸診和聽診檢查，認為張有糞便嵌塞的機會很低，因此沒作肛門檢查。麥同意解剖報告不符其診斷，他不知道張離開後發生何事，指張出院時心跳正常。

指探肛並非必須

有陪審員問，麥為何不安排張照X光。麥重申他臨床判斷糞便嵌塞的機會微，沒需要照X光，並謂：「輻射唔一定對病人有好處……如果做咗檢查都應該係正常（結果）。」麥一再強調，腹痛最重要是觸診和聽診，探肛不是必須。