保險經紀涉姦酒醉女子　被告指事主自稱30歲已婚　被她拉近後性交

保險經紀涉強姦剛相識的醉酒女子案(HCCC172/2025)，今（7日）在高等法院續審，被告出庭自辯。他稱當日和友人在酒吧認識同場的事主，言談間聽到事主自稱30歲並已婚，被告稱他當時21歲，便向X稱想請教感情問題。三人之後「轉場」到被告友人的工作室。被告指X曾提及其情史，又曾對他說：「我想吹呀。」他理解事主意思是口交，他未給予反應。後來事主在沙發上嘔吐，他為清潔而把X抱到房間，他之後往看X情況時，他指X說：「我想搞嘢。」並把他拉近，二人便性交，不久後事主叫停，他亦即時停下。



被告張聰睿，24歲，否認一項強姦罪，指他於2023年7月7日，在紅磡鶴園東街3號衛安中心某室，強姦女子X。

被告張聰睿在高等法院受審。(葉志明攝)

被告指X言談間曾自稱是30歲已婚女士

被告自辯透露，他案發時21歲，在理大香港專上學院就讀，同時兼任保險經紀，現時在玩具店任兼職。案發當日凌晨，被告和陳姓友人在尖沙咀一間酒吧消遣，期間X和X的女性友人同場。其後，被告和陳主動認識她們，X友人未有理會，X則同意4人同坐，X在閒談時稱自己30歲，已婚。

有感情煩惱想請教X

陳提議「轉場」到其工作室，X同意，3人遂一同乘搭的士。在的士內，他們有講有笑，被告稱他當時有感情煩惱，想問女生意見，著X教她「追女仔」，X回應指「轉場」後再教他如何「追女仔」。

指X曾透露與健碩游泳教練發生性行為

到工作室後，三人飲酒和玩遊戲。當時他們相談甚歡，被告著X教他如何「追女仔」，三人亦講及各自的感情經歷。X透露曾在飲酒時認識一名身材健碩的游泳教練，之後兩人發生性行為，游泳教練事後陪她買避孕藥。被告指，當時覺得X健談和開放。

為清潔嘔吐物而把X抱入房

被告續指，X之後在飲酒時，講了兩次「我想吹呀」，被告理解意指口交，但未有給予反應。此外，X指有醉意，不再飲酒，其後更在沙發嘔吐。為清潔沙發，被告把X由工作室的大廳，抱X至一間房，放在另一張沙發上。

往看X情況時被X拉近並性交

被告和陳清潔後，陳到工作室外抽煙，被告則到X身處的房間，查看她的狀況。X在房內望著被告，稱：「我想搞嘢。」他指X把他拉近，兩人之後親吻，被告便為X脫下衣服，之後在沒有使用安全套下和X性交。

X摑完陳後有一同抽煙

被告指約2至3分鐘後，X稱：「唔好啦，我想停。」被告便即停下。他問X是否不適，惟X未有回應。X到大廳時，陳剛從單位外返回大廳。她掌摑陳，謂：「你做乜唔阻止。」陳當時呆若木雞，他和被告都不知怎樣給予反應。X又表示要返家，並致電男友。被告指，X之後有陪同他和陳到工作室外抽煙，X當時未有異樣。