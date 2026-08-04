保險經紀涉姦酒醉女子　酒吧相識轉場再飲被姦　被告反指女方要求

保險從業員與友人往消遣時，在酒吧向兩女搭訕，後來其中一名女子跟了他們到一工廈單位繼續飲酒。該女子指稱酒醉時遭保險從業員以「公主抱」方式抱上沙發，並指保險從業員涉在她酒醉時把她強姦。保險從業員否認指控，案件(HCCC172/2025)今(4日)在高等法院開審。



控方開案時透露，女事主被姦後，曾掌摑被告的朋友，指他未有阻止強姦事件發生。她之後與兩男一同乘的士離開，亦有告知的士司機她被強姦。其後事主男友到場報警。被告被捕後稱：「佢同我講想搞嘢，我咪同佢扑嘢囉。」



被告張聰睿，24歲，報稱保險從業員，他否認一項強姦罪，指他於2023年7月7日，在紅磡鶴園東街3號衛安中心某室，強姦女子X。

被告張聰睿否認強姦罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告酒吧搭訕認識事主X

控方開案陳詞指，被告和一名陳姓男性友人於案發日凌晨，在尖沙咀諾士佛臺一間酒吧消遣，並向酒吧內的X和X的一名女性友人搭訕。其後，X的朋友先離開，X繼續和被告及陳乘的士到案發的工廈單位。根據同意案情，該單位由陳及他的另一名朋友租用。

X感酒醉不適叫被告唔好郁我

三人在該室內繼續飲酒和聊天，X飲下3至4杯酒後不勝酒力，向被告和陳稱她有醉意，不想再飲，並靠在沙發休息。期間她曾因不適而嘔在地上，被告曾想以「公主抱」方式抱起她，X捉著沙發椅背再稱不適，並叫被告：「唔好郁我。」被告把她放下。

睡夢中覺遭人強吻及插下體

惟被告之後再以「公主抱」方式，把X抱入一間房，並把她放在一張黑色沙發上。X在房內再嘔吐，被告和陳為她清潔其嘔吐物。其後X入睡，期間感到有人強吻她，她張開眼見到被告。此外，她亦感到有類似手指的東西插入其下體。X當時很到暈眩，無法推開被告或大叫「唔好」。

再入睡時聽到脫皮帶聲

X其後再入睡，期間聽到被告脱去皮帶的聲音。她張開眼，見到被告脫去皮帶，並解開褲鈕，繼而把她強姦，X不斷哭泣及叫：「唔好。」但被告充耳不聞。X大感痛楚，但無力推開被告。

X離開房間即往掌摑陳

X被強姦後，質問被告為何強姦她，被告回應：「我無射入去。」X離開房間後並掌摑陳，問他為何不阻止被告強姦她。陳回應指，不知道發生何事。

等待男友時告知司機她被強姦

三人之後一同離開，並乘搭的士。X在車程時致電男友，但未能告知確實位置，司機接過電話代為轉述。的士之後停在一邊，等候X的男友到達。等候期間，X向司機透露她遭被告強姦。男友到達後，X把事件告知男友，男友報警。

被告同日早上6時許被捕，他向警員稱：「佢同我講想搞嘢，我咪同佢扑嘢囉」。