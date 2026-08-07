今日新聞8分鐘｜新義安報復致H8三𨋢全壞｜食客擲錢店員以牙還牙

元朗鐘錶店遭淋油破壞 店東懷疑前股東欠「街數」所累

元朗康景街一間鐘錶店，今日（6日）凌晨時份遭人淋油破壞。店主中午返回開舖時發現，致電報警；警方將案件列刑事毀壞，暫時未有人被捕。店主指，事件懷疑與一名前股東有關，雙方較早前已經拆伙，但本周日（2日）公司突然收到向該前股東追債的WhatsApp訊息，至今追數行動升級遭淋油。

北角京華道福蔭道交界爆水管 部分餐廳曾暫停營業

今日（7日）早上7時27分，警方接報北角京華道與福蔭道交界有食水管爆裂。稍後水務署確認涉事水管為一條直徑250毫米的食水供水管，用作供應食水予福蔭道、京華道及宏安道一帶用戶。事故導致附近住宅和食肆暫停供水，水務署工程團隊現正搶修，處方表示爭取於今日凌晨12時前完成。

受事故影響，福蔭道部分行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程，駕駛人士請留意現場交通指示。

尖東大富豪無預警重開變BIG BOSS CENTURY 消息：新投資者

尖東大富豪夜總會闊別尖東13年，於去年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」重開，改為老少咸宜的綜合型娛樂場所，捨棄夜總會的經營模式，惟僅營運兩個月突然停業。

不過事隔近一年，新大富豪周四（6日）晚上無預警重新復業，招牌金色勞斯萊斯老爺車「第二次」重出江湖，僅招牌名稱改為「BIG BOSS CENTURY」，裝修風格則無太大改變。知情人士表示，大富豪2.0投資者與去年重開的投資者不同。

尖沙咀H8三𨋢全壞｜新義安男報復酒吧 棒球棍毀灑水頭

尖沙咀厚福街食肆林立的「H8」商廈，上周六清晨（8月1日）懷疑有消防花灑頭爆裂，大量積水湧入升降機及機槽，導致全廈3部升降機癱瘓運作，至今（6日）已達6天。由於客人須行樓梯上樓始能幫襯，大廈內有多間食肆大受打擊，不少店舖選擇不開門，而有餐廳繼續經營，營業額卻暴跌八成。

有職員斥管理公司未有積極督促維修方要盡快搶修。困境下，繼續營業的食肆推出優惠自救，包括打折減價、贈送飲品或啤酒等，希望能夠吸引客人光顧。

廣東食客埋單擲錢落地 店員「以牙還牙」找贖

廣東雲浮一間食肆近日發生一宗顧客與店員衝突事件，引發網絡熱議。一名男顧客結帳時，故意將現金扔在地上羞辱店員。年輕的店員彎腰撿起後，找贖時照樣將零錢扔回顧客面前。事後，店主透露該名店員是其20多歲兒子，他亦認為兒子處理得當，特意獎勵100元人民幣以示肯定。

深圳濱海大道巨坑致全城癱瘓 市民苦等5小時

8月4日，深圳濱海大道西行方向沙河立交附近發現一處地面沉降，道路中間出現一個足足有兩個車道寬的巨大黑洞，事故未造成人員傷亡和財產損失。不過，許多市民在網絡投訴事故導致的道路擁堵，「晚上7點下班快12點才到家。」沉降發生後，直至昨日（8月5日）中午12時30分左右，濱海大道西行輔道深灣五路至沙河東立交段才解封，輔道恢覆通車，惟主道仍處於封閉搶修狀態。

目前，深圳有關部門尚未公布此次沉降的具體原因，搶修進展及主道預計恢復通行時間也未公開。有專家指，解決事件不能僅靠回填路面，應查明地下原因及排查周邊隱患；亦有可能暴露的是填海、地質、網絡結構等多方面短板。

Save Lily｜法庭閉門聆訊Danny人身保護令申請 9月底前裁決

「Save Lily」事件的父母在港分娩誕下幼子Danny後，因一度拒交DNA樣本和疏忽照顧兒童而被捕。法庭早前頒布為期3年的保護令，期間Danny交由社署看管。Danny的父母指社署虐待和任意羈留其兒子，上周五為兒子申請人身保護令(HCAL 1375/2026)，案件今（7日）在高等法院閉門審理。Danny父親在審理前指，抱著戰戰兢兢的心情處理案件，對結果十分擔憂，若敗訴會盡量上訴。

法庭今早閉門處理該人身保護令的申請，不開放予公眾人士和記者旁聽，聆訊約1小時後結東，Danny父母在庭外透露，法官歐陽桂如將於9月底前頒布裁決。

食環管工涉誣告5市民亂拋垃圾遭廉署起訴 有人「案發」時不在港

廉署今日（4日）公布落案起訴時任食環署深水埗區專責執法小隊的管工羅銳公職人員行為不當，指他涉嫌於2023年12月至2024年2月期間，無故票控5名市民亂拋垃圾，而事實上5人沒有干犯有關罪行，告票亦沒有妥為發給他們。

廉署指，部份人士被指稱違法時根本不在香港，而由於根本不知自己被票控，他們沒有按法例要求繳交罰款，因而先後被法庭命令頓促繳交罰款或發出通緝令，一人更被拘捕及須往法庭應訊。