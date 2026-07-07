的士禮貌運動｜大使駐景點籲勿拒載　業界料明年初強制裝「三寶」

的士業服務質素備受關注，的士業議會今日（7日）正式啟動的士禮貌活動2026，今年以「以客為尊，禮貌行先」為主題，其中一句口號是「禮貌問聲好，電子支付好」，鼓勵司機以禮待客，亦要按法例提供電子支付，便利乘客。



的士禮貌大使自上月中起至9月3日駐守港九新界多個繁忙的士站和海洋公園、天星碼頭等熱門旅遊景點，以及海陸空口岸的士站派發宣傳單張及紀念品，並協助乘客安全有序地上車。



的士業議會稱，預計明年初全港的士將強制安裝「三寶」監督的士司機服務，包括車廂攝像鏡頭、行車紀錄儀（車Cam）及全球衛星導航系統（GPS），從根本杜絕違法行為。



的士禮貌大使自上月中起駐守港九新界多個繁忙的士站以及海陸空口岸的士站派發宣傳單張及紀念品，並協助乘客安全有序地上車；圖為的士禮貌運動2024情況。（資料圖片/江麗盈攝）

新一年度的士禮貌活動已開展，為期兩個半月。的士業議會主席黃卓邦、運輸署署長謝詠誼及多名立法會議員出席今日的啟動禮，在禮貌活動期間，大學生組成的禮貌大使在港九新界多個旅遊景點以及口岸的士站維持秩序、派發宣傳資料，提醒司機不拒載、不濫收車資。

香港的士業議會今日（7月7日）主辦的「的士禮貌活動啟動禮」，見證今年活動的亮點，提升的士服務質素之餘，亦配合政府多管齊下推動行業改革。（運輸署 Agent T Facebook）

黃卓邦致辭時表示，冀活動推動的士業界良性發展，帶來積極改變與進步，而業界正積極配合政府的組合拳政策，包括推行違例記分制，以嚴厲打擊違規行為。黃卓邦又說，預計明年初會為全港的士強制安裝「三寶」監督的士司機服務，包括車廂攝像鏡頭、行車紀錄儀（車Cam）及全球衛星導航系統（GPS），從根本杜絕違法行為。