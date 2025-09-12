環團調查指3成日間避暑中心沒冷氣　酷熱下室溫逾30度　難助降溫

綠色和平聯同香港中文大學建築學院及心理學系教授團隊今日（12日）發佈「香港臨時避暑中心基本設備調查」評分結果。調查顯示，全港27間日間避暑中心中，八成評分不合格，更有避暑中心在酷熱天氣警告生效期間，室溫高達30度。綠色和平促請民政事務總署制定以人為本避暑中心準則，確保所有中心提供冷氣、飲水機、座椅等。



綠色和平聯同香港中文大學建築學院及心理學系教授，發佈「香港臨時避暑中心基本設備調查」評分結果。（綠色和平相片）

調查參考多個歐美國際城市經驗，以及97位無家者、劏房戶、低收入市民等的弱勢社群的意見，制定本港日間及夜間避暑中心的五大評分準則，包括基本設施、水和膳食、安全及私隱、指示和資訊，以及人員配置和服務。調查於7月25日至8月18日期間進行，以100分為滿分，50分為合格，結果顯示，77.8%日間避暑中心評分不合格，超過26.3%夜間避暑中心評分不合格。

慈雲山石硤尾兩避暑中心 酷熱天氣警告下午錄得29.9度及30.9度室溫

當中，33.3%的日間避暑中心沒有冷氣，22.2%沒有飲水機，18.5%冷氣和飲水機皆缺。部份位於酷熱風險較高地區的避暑中心，例如慈雲山（南區）社區中心、石硤尾社區會堂等，亦缺乏冷氣和飲水機。調查團隊本月酷熱天氣警告生效期間，在下午時份以溫度計測量上述兩中心室溫，分別錄得29.9°C及30.9°C。而避暑中心在缺乏冷氣等設施的情況下，難助使用者降溫。

綠色和平項目主任伍漢林說，有避暑中心在炎夏時室溫高達30度，儼如「焗桑拿」，情況十分荒謬。（綠色和平相片）

19夜間中心18間同設冷氣和飲水機 綠色和平：證明非不能而是不為

相反，19間夜間避暑中心中，除灣仔活動中心外均設有冷氣和飲水機。綠色和平項目主任伍漢林指，日間與夜間酷熱所引致的風險同樣不容忽視，既然夜間避暑中心能提供冷氣等必備設施，反映民政事務總署並非不能，而是不為。綠色和平認為，當局應統一所有避暑中心設施標準，確保所有避暑中心提供避暑必備設施，協助使用者減低暑熱風險。

香港中文大學建築學院姚連生建築學教授吳恩融教授認為，酷熱天氣加劇，市民對避暑中心的需求日益迫切，避暑中心應由臨時改為恆常開放。（綠色和平相片）

香港中文大學建築學院姚連生建築學教授吳恩融強調，香港城市密度高，增加熱島效應，各區的暑熱壓力存在明顯差異，相關影響應被納入選址和設施的考量。他又指，酷熱天氣加劇，市民對避暑中心的需求日益迫切，香港應參考國際經驗，將避暑中心由臨時措施轉為恆常服務，在夏季持續開放，以應對常態化的極端高溫。

香港中文大學心理學系馮海嵐教授指，避暑中心須提供有意義且具吸引力的活動，避免讓使用者「呆坐」。（綠色和平相片）

綠色和平表示，有研究指極端高溫天氣會對人的心理健康造成負面影響。香港中文大學心理學系馮海嵐指，避暑中心除了提供冷氣、飲水機和座椅等必備設施外，亦須提供有意義且具吸引力的活動，避免讓使用者「呆坐」，減輕高溫天氣對情緒的衝擊，吸引有需要的人士來使用和消暑。

綠色和平促請民政事務總署制定以人為本避暑中心準則

綠色和平促請民政事務總署制定以人為本的避暑中心準則，確保所有中心提供冷氣、飲水機、座椅等，並於夏季持續開放，同時提供康樂活動，加強保安及私隱。 綠色和平亦促請政府在明年《氣候行動藍圖》更新諮詢期間，收集公眾意見，協助弱勢社群應對酷熱天氣。