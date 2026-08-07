與Prada合作勞斯萊斯項目突告吹　設計師Jonathan Riss追千萬美元

曾與國際名牌路易威登及愛馬仕等合作的法籍設計師Jonathan Riss，聲稱2024年和Prada董事會主席一家三口討論以勞斯萊斯為題的「Prada Strada」計劃，雖然雙方未有簽訂正式協議，但指Prada亦曾稱合作計劃一直進行中，設計師更為此而在港購入3輛勞斯萊斯進行改裝。惟他指Prada今年2月突暫停計劃，更向他發律師指他們的合作只屬初步討論。設計師稱他蒙受損失，昨(7日)入稟高等法院(HCA 1377/2026)，向Prada和董事會主席一家三口索償1000萬美元(約7844萬港元)。



被告包括Prada董事局一家三口

原告為Jonathan Thierry Colin(又名Jonathan Riss，下稱原告)和他控制的公司Ahrsenal Limited，被告為Prada S.p.A 、 Patrizio Bertelli 、Lorenzo Bertelli和Miuccia Prada Bianchi。第二和第四被告為夫婦，第四被告為係Prada創辦人孫女，其丈夫、即第二被告案發時Prada董事局主席，第三被告為兩人的兒子，為Prada的執行董事。

原告為Jonathan Thierry Colin(又名Jonathan Riss)。(網頁圖片)

Jonathan Riss曾改裝Constance、Kelly袋款。（IG圖片）

JAY AHR創辦人兼設計師Jonathan Riss的其他作品。（IG@_jay_ahr_）

JAY AHR創辦人兼設計師Jonathan Riss的其他作品。（IG@_jay_ahr_）

JAY AHR創辦人兼設計師Jonathan Riss的其他作品。（IG@_jay_ahr_）

原告稱他為了計劃而入手了3部勞斯萊斯（Rolls-Royce)汽車。（勞斯萊斯官網，示意圖）

原告曾與LV愛馬仕等合作

入稟狀指，原告為設計師，他在2005年創立品牌Jay Ahr。他在巴黎出生、布魯塞爾長大，除了個人品牌，他亦曾改造Louis Vuitton（路易威登）、Hermès（愛馬仕）、Rolls-Royce（勞斯萊斯）等作品。他在港設有工作室。

2024年曾與Prada合作設計手袋

原告指2024年2月時，他與第二被告在巴黎見面，商討合作，並於同年4至6月，他們合作設計的Prada Galleria和Nylon的手袋，其樣辦有被送至香港。原告指，該些樣辦是他旗下公司開發。

第四被告Miuccia Prada Bianchi，她是Prada董事局主席 Patrizio Bertelli的妻子。（IG圖片）

第三被告Lorenzo Bertelli，是Patrizio與Miuccia的兒子。（網上圖片）

親到米蘭討論設計勞斯萊斯汽車

原告稱他曾於同年6月，他曾到Prada於意大利米蘭的總部，親身講述其作品，並會見該公司高層，討論合作「Prada Strada」計劃。其後原告和Prada多名高層就合作多番見面，包括在美國紐約和香港會過第三被告。原告曾向第三被告指，「Prada Strada」的主題包括重新設計勞斯萊斯汽車。

沒簽意向書但計劃繼續

至2025年4月，「Prada Strada」的合作概念大致成形，原告的代表律師並草擬意向書，但雙方沒有簽署或簽訂合約。但原告指，根據Prada的回應，雙方就合作仍然繼續。

被告今年2月突指合作暫停

惟原告指第三被告於2026年2月發訊息指，合作暫停。Prada其後透過律師發信，指他們的合作只屬初步討論。

為計劃而購入3輛勞斯萊斯

原告指，曾就合作進行不少工作，並投放不少資源，包括在港購入三輛勞斯萊斯進行改裝，但因事件蒙受損失。原告向Prada索償不少於500萬美元，和向第二至第四告索償不少於500萬美元，合共1000萬美元。