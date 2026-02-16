消委會．香水｜Marks&Spencer售$129獲5星　媲美CHANEL、PRADA

消委會評測市面上40款香水，每瓶或每支售價由129元至2,850元，每10毫升售價介乎13元至371元。其中Marks & Spencer的「DISCOVER WITH JASMINE」淡香水，100毫升售129元，即每10毫升13元，在消委會總評中獲5分最高分，是性價比最高香水。不少名牌香水樣本，包括CHANEL、Estee Lauder及PRADA等，亦同樣獲5分總評。



Marks & Spencer的「DISCOVER WITH JASMINE」淡香水，100毫升售129元，即每10毫升約13元，其在消委會香料致敏物整體評分中獲4分，總評中獲5分最高分。（陳葦慈攝）

Bath & Body Works的「EAU SO NAVY」古龍水100毫升售488元，即每10毫升49元，在消委會香料致敏物整體評分中獲4.5分，總評中獲5分。（陳葦慈攝）

adopt的「Feel the air eau de parfum」淡香精，30毫升149元，即每10毫升50元，為第三低價香水，在消委會香料致敏物整體評分中獲4.5分，總評中獲5分。（陳葦慈攝）

其次是adopt的「Feel the air eau de parfum」淡香精，30毫升149元,即每10毫升50元,在消委會香料致敏物整體評分中獲4.5分,總評中獲5分。

獲5分最高分的香水樣本中，亦有不少名牌。包括CHANEL的「CHANCE EAU SPLENDIDE」淡香精，100毫升1,620元；Estee Lauder「Blushing Sands Eau de Parfum Spray」淡香精，100毫升1,630；Prada「OLFACTORIES - CARGO DE NUIT」，100毫升售2,780元。

消委會提醒，淡香精、淡香水以及古龍水雖然都是香水，但濃度和持續時間不同。淡香精精油濃度最高，達15%至20%，氣味濃郁，可持續4至5小時，適合正式場合；淡香水濃度約5%至15%，氣味較清新，適合日常使用；而古龍水最淡，只有約2%至5%，氣味淡雅，適合休閒場合、炎熱天氣等。

消委會建議，噴香水時，應保持15厘米距離，均匀落在皮膚上，同時應避免噴到臉部和眼睛，並在空氣流通地方使用。（陳葦慈攝）

消委會建議，香水可噴於手腕内側、頸部兩側或鎖骨和耳後等位置。噴香水時，應保持15厘米距離，均匀落在皮膚上，同時應避免噴到臉部和眼睛，並在空氣流通地方使用。消委會又提醒，可將香水噴在溫度較高的脈搏點，由於脈搏點血管靠近皮膚，會散發熱力，令香水更容易擴散。