自訂車牌拍賣｜PRADA被勾出下月有得賣　專家料最高底價10倍成交

新一次自訂車牌拍賣會將於1月9日在灣仔會展舉行，是次拍賣的車牌中，包括與名牌同名的PRADA。有車牌專家表示，PRADA車牌並不吸引，估計成交價上限為約5萬，即低5,000元的10倍。之前BURBERRY車牌都只是1萬元成交，直言：「用人地品牌對自己無乜特別意義，幫人哋賣廣告」。



PRADA（網上圖片）

全部車牌底價為5000元

是次自訂車牌拍賣會將於1月9日在灣仔會展新翼N101會議室舉行，當日將公開拍賣200個已獲批准的自訂車輛登記號碼，每個底價為5,000元。

在200個車牌中，其中一大亮點為PRADA。事實上，這並非首個與名牌「撞名」的自訂車牌，之前曾有LV車牌，以34萬元成立；亦有BURBERRY車牌以1萬元成交。

▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）



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優質幸運車牌中心負責人顏文瀚認為，PRADA車牌一共有5個字母，並不算吸引，估計成交價介乎1萬至5萬元，「用人哋品牌對自己無乜特別意義，幫人哋賣廣告。」他又稱，之前LV車牌只得兩個字母，相對吸引，而且LV亦可有其他意思，例如Love Vivian，該次他有參戰叫價，至逾30萬元才放棄。他表示，BURBERRY車牌亦只是1萬元成立，證明名牌車牌並非特別賣點。

至於是次拍賣會的其他車牌，他認為「60000」車牌較為吸引，形容為「整整齊齊」，之前經濟較差時，可能7萬元可成交，但現時已有復甦，可能10萬元成交。他又認為，「AAA 88」同樣較為特別，有第一及發含意，成交價可達10萬元。

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除了自訂車牌拍賣會，1月8日另會舉行傳統車牌拍賣會，當日將公開拍賣240個車牌，大部分車牌每個底價為1,000元。